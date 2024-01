Foto do Ano da ProGrade WRC foi para a Chéquia, Portugal no pódio… | AutoSport

O fotógrafo checo Honza Fronek no Rali de Portugal 2023 conquistou o ‘título’ de Fotografia ProGrade WRC do Ano pela primeira vez, após uma votação dos fãs no WRC.com.



A sua cativante imagem de Elfyn Evans e Scott Martin a atravessar o pó no Vodafone Rally de Portugal emergiu como vencedora na nossa votação dos fãs, que incluiu uma lista de 10 excelentes trabalhos submetidos pelos melhores fotógrafos do WRC: “Estou muito surpreendido,” partilhou Fronek com o WRC.com. “A competição foi dura desta vez, com muitas fotografias de qualidade, e foi apenas a minha segunda vez entre os 10 finalistas. Gostaria de agradecer a todos os fãs por terem votado!”

Fronek explicou a sua abordagem estratégica, destacando a combinação de um planeamento meticuloso e um golpe de sorte que contribuiu para a captura da foto premiada.

“Gosto de fotografias de paisagens, mas [anteriormente] não consegui entrar no top 10 com fotografias de ‘postal'”, explicou. “Foi por isso que selecionei uma fotografia de pura ação da época de 2023.

“A minha fotografia do Rali de Portugal tem mais a ver com sorte do que com capacidades. Segui os onboards da Rally.TV dos anos anteriores antes do evento e sabia que alguns carros cavavam no chão nesta parte do troço, na segunda passagem. Estava suficientemente seco, por isso arrisquei e funcionou apenas para alguns carros, mas funcionou muito bem!”

Em segundo lugar ficou a fotografia de Timo Anis de Takamoto Katsuta a levantar voo no Safari Rally Kenya. A fotografia de André Lavadinho de Pierre-Louis Loubet no mesmo evento ficou em terceiro lugar.

Timo Anis ficou em segundo lugar com esta fotografia

O fotógrafo português André Lavadinho ficou em terceiro lugar