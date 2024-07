Ford sugere diferentes tipos de unidades motrizes no WRC, tal como já existe no Dakar

“A paridade técnica, que é o que o Dakar faz agora com a equivalência da tecnologia e com os sensores de binário nos veículos. Penso que são coisas desse género.

A decisão da Ford depende desses regulamentos, e o que a marca norte-americana pretende são regulamentos que permitam a utilização de diferentes tipos de unidades motrizes (combustão, híbrido, elétrico, hidrogénio, etc.) tal como já sucede no Dakar em que existe EoT (equivalência tecnológica) entre o carro que – por exemplo – venceu este último Dakar, a Audi, e os restantes, e o que se pretende no Dakar é que em 2030 todos já estejam a competir com veículos de baixas emissões.

Os novos regulamentos para 2027 serão divulgados até dezembro e esses são cruciais ser bem escolhidos de modo a – no mínimo – manter as equipas atuais, e num mundo perfeito, atrair novas.

Numa altura em que se discute nos bastidores nas novas regras de 2027 do WRC, há sinais claros da existência de divergências quanto ao rumo a tomar e o resultado disto tudo pode ser algo que será muito difícil de implementar nos ralis e poucos gostam nas pistas, embora, a bem da verdade, produza corridas mais equilibradas, mas que atribuem indiretamente mérito a quem trabalhou pior, o BoP (Balance of Performance), EoT (Equivalência de Tecnologia)…

O que está a suceder no WRC é algo que já foi visto imensas vezes na história do ‘motorsport’, já sucedeu imensas vezes e vai continuar a ser assim: “cada cabeça, sua sentença”.

