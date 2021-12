Ford Puma Rally1 ‘festejou’ 1 milhão de Ford na fábrica de Craiova | AutoSport

O Ford Puma Rally1 M-Sport transformou a fábrica da Ford em Craiova numa especial de classificação de um rali para o novo filme. A versão de competição do novo modelo híbrido M-Sport Ford Puma Rally1 foi hoje desvendada

pela primeira vez num novo vídeo da Ford.

Inteiramente rodado nos terrenos das instalações da Fábrica de Montagem da Ford em Craiova, na Roménia – instalações que hoje celebram a saída da linha de produção do seu veículo número um milhão – o novo filme conta com protagonistas como Adrien Fourmaux, piloto do M-Sport Ford World Rally Team (WRT), e também colegas da Ford Craiova, os responsáveis pela produção dos SUV Ford Puma de estrada, modelos equipados com tecnologia híbrida EcoBoost Hybrid.

Até à data apenas visto como protótipo no Goodwood Festival of Speed de 2021, no Reino Unido, em termos ofociais, porque tem sido visto em testes para a nova época de ralis, o Ford Puma Rally1 marca a primeira incursão da Ford no automobilismo eletrificado a nível global, um modelo que muito em breve irá fazer a sua estreia competitiva, agendada para o Rali de Monte Carlo, prova de abertura da temporada 2022 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

“Ford Puma Hybrid Rally1 Gatecrashes the Party”

A condução do carro e a sequência de acrobacias esteve a cargo de Adrien Fourmaux, piloto oficial da M-Sport Ford WRT, com recurso a rampas e a plataformas especialmente desenvolvidas por engenheiros da Ford que trabalham nas instalações. Os colegas da Ford também usaram a sua experiência para dar vida aos robôs de montagem usados no filme. Todos os atores presentes no filme são funcionários da Ford.

O novo M‑Sport Ford Puma Rally1 surge na continuidade do Ford Fiesta WRC, modelo introduzido em 2017 e que viria a assegurar três títulos no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O primeiro carro de competição eletrificado da Ford introduz uma motorização híbrida de próxima geração que recolhe energia durante a travagem e as descidas em inclinação, armazenando-a numa bateria de 3,9 kWh, podendo depois utilizá-la para complementar a performance vencedora do motor a gasolina EcoBoost de 1,6 litros turbo, através de boosts repetidos no máximo de três

segundos de um motor elétrico de 100 kW.

O Ford Puma Rally1 também pode usar a sua motorização eletrificada para atravessar as cidades, localidades, parques de assistência e secções entre as especiais de classificações usando apenas e só energia elétrica. O pack de baterias pode ser recarregado com recurso a uma fonte externa de energia, em pontos de serviço dedicados entre as especiais, com uma recarga a demorar aproximadamente 25 minutos. Com um peso de 95 kg, o sistema híbrido é arrefecido a líquido e a ar, encontrando-se alojado numa estrutura fechada e blindada, de ultra elevada resistência, para resistir ao impacto dos detritos e das forças “g” na eventualidade de um acidente.

Para além de desvendar o Puma Rally1 de ralis, a Ford mostrou, também hoje, o milionésimo veículo fabricado nas suas instalações de Craiova, um Puma ST-Line na cor Desert Island Blue, alimentado por um motor EcoBoost Hybrid de 155 CV. 3

A Ford atingiu este marco de produção 12 anos depois de ter produzido o seu primeiro veículo na Roménia, em 2009. Produzindo inicialmente o furgão compacto Transit Connect, Craiova também fabricou depois os inovadores modelos B-MAX (MPV) e EcoSport (SUV), antes de iniciar a produção do Puma em 2019: “Estou muito satisfeito pelo facto do novo Rally1 de 2022 ser um Puma e de ter tido a visita do modelo a Craiova para poder assinalar este marco histórico, assinalado através de um filme tão especial. Foi um grande prazer fazer parte deste projeto e dar as boas-vindas a Craiova à equipa M-Sport e a Adrien Fourmaux, ao mesmo tempo que transformávamos a nossa fábrica, por alguns dias, num verdadeiro cenário cinematográfico.”

“No momento em que ouvimos falar de um projeto tão emocionante, sabíamos que tínhamos de o tornar realidade. Que melhor modo de celebrar o incrível trabalho da M-Sport e da Ford no desenvolvimento do Puma Hybrid Rally1 do que mostrá-lo ‘em casa’, nas instalações de produção de modelo Puma. Foi complicado encaixar uma sessão de três dias de filmagem na nossa já tão apertada agenda de testes, mas com a ajuda e determinação dos empregados de Craiova conseguimos e produzimos um vídeo específico para o lançamento desta excitante nova era do WRC. Foi um prazer para a M-Sport estar envolvido no processo”, disse Richard Millener, Diretor do M-Sport Ford World Rally Team