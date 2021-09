Ford Performance mais três anos com a M-Sport | AutoSport

O Diretor desportivo da M-Sport, Richard Millener, confirmou a extensão da parceria com a Ford Performance por mais três anos, até ao final do ciclo que começa em 2022 e termina em 2024.

Depois disso, os construtores do WRC poderão ter outra liberdade em termos de regulamentos, que são restritivos durante três anos, mas que depois se vão abrir a novas ideias, que irão ser maturadas nos próximos tempos.

Este é sem dúvida um apoio importante, já que deixa a garantia que a M-Sport irá ter condições para se bater com a Hyundai e Toyota, pois com a continuidade do apoio da Ford Performance, isso permitirá o desenvolvimento do Ford Puma Rally1, como tem sucedido até aqui, pois como se sabe a Ford Performance é o braço desportivo do fabricante norte-americano, a Ford Motor Company.

A equipa ainda não anunciou os seus pilotos, mas se nada se alterar muito, serão Craig Breen, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith, sendo que existe a possibilidade de Sébastien Loeb poder fazer uma ou outra prova, pois o francês tem, tal como sucede com Sébastien Ogier, de saber como são os novos Rally1.