Ford Fiesta Rally3: Pirâmide completa…

O novíssimo Ford Fiesta Rally3 da M-Sport é o primeiro carro construído para a categoria Rally3 da FIA, que completa a ‘Escada de Oportunidade’ da M-Sport e a Pirâmide de Ralis da FIA. Vem situar-se entre os Rally4 (Peugeot 208 Rally4, Ford Fiesta Rally4, Opel Corsa Rally4) e os Rally2, conhecidos como R5.



Os Rally3 são uma nova categoria de carros de ralis criada para proporcionar um primeiro degrau acessível na escada dos tração às quatro rodas, pensado para ser utilizado nos ralis nacionais, regionais e a nível mundial. Para termos uma ideia do seu posicionamento, basta olhar para o Dacia Sandero R4 de Gil Antunes. Será mais ou menos esse o posicionamento. Estando a ser aproveitados em todo o seu potencial vão claramente andar logo atrás dos R5 e na frente dos Peugeot 208 Rally4, Ford Fiesta Rally4, Opel Corsa Rally4).



O Fiesta Rally3 marca uma nova era para a M-Sport – o primeiro e até agora único fabricante a oferecer um carro para cada nível da pirâmide de Ralis da FIA. O mais económico Fiesta Rally3 de tração às quatro rodas foi concebido e desenvolvido nas instalações de ponta da M-Sport Polónia em Cracóvia. Está a sofrer um intenso programa de desenvolvimento numa variedade de superfícies e condições, em toda a Europa, com pilotos de classe mundial. Foi agora identificado um conjunto claro de objetivos e normas para o Fiesta Rally3, a fim de estabelecer uma boa fiabilidade. O objetivo é homologar o carro a 1 de março de 2021.

O M-Sport Fiesta Rally3 estará disponível por 99.999 euros, excluindo IVA e custos de registo. Em antecipação da popularidade que se espera desta categoria de Rally3, a produção já está em curso, em Cracóvia as primeiras encomendas serão aceites a partir de 16 de novembro.

Isto oferece aos potenciais clientes a oportunidade de receber o seu Fiesta Rally3 a partir da data de homologação e iniciar as suas campanhas de Rally3 mesmo a tempo do início da época 2021.

Chegou a estar previsto um motor de 1000cc, mas a Ford/M-Sport decidiram colocar-lhe o motor EcoBoost de 1,5 litros, o que desde logo vai dar um som distinto ao carro. O Ford Fiesta Rally3 pesa 1.210kg e tem uma potência de 215cv, 400 Nm de binário, tudo isto transmitido às rodas através de uma caixa de velocidades sequencial de cinco velocidades.



Atinge os 100km/h em apenas cinco segundos, e tem uma velocidade máxima de 185 km/h. Pretevê-se que seja um bom passo de transição para a próxima geração de pilotos de ralis que procurem entrar no mundo das quatro rodas motrizes.

O Fiesta Rally3 da M-Sport tem amortecedores de três vias ajustáveis à frente e atrás, usa jantes de 17 e 15 polegadas para asfalto e terra, respetivamente.



Maciej Woda, Director da M-Sport Polónia, está satisfeito com a forma como as coisas estão a progredir com o Fiesta Rally3: “Sempre que vejo o carro de desenvolvimento, sinto-me muito orgulhoso de toda a equipa que está a trabalhar incansavelmente e tem estado ao longo de 2020 neste carro verdadeiramente revolucionário. No que tem sido um ano muito difícil para todos, a equipa não deixa que nada se interponha no caminho do desenvolvimento. Quero dar os meus sinceros parabéns e agradecer a todos os que contribuíram para este projeto até à data. O Fiesta Rally3 e o esforço coletivo que vai para a sua criação corporiza tudo aquilo para que a M-Sport existe: proporcionar todas as oportunidades à próxima geração de pilotos. O Fiesta Rally3 não será de modo algum uma alternativa a qualquer carro que ande por aí atualmente, será um conceito ‘novinho’ em folha, servindo o que tem sido uma área de ralis muito pouco servida. Será o trampolim perfeito para aqueles que se graduam de duas rodas para quatro rodas, permitindo aos pilotos aprender e aperfeiçoar as aptidões necessárias para lidar com máquinas de tração às quatro rodas, o que é um passo maciço para qualquer piloto. Desde o início das conversas sobre o conceito dos Rally3, todos temos estado bastante entusiasmados com o potencial desta categoria. O limite de custos foi um ponto chave, e sinto que 99.999 euros serão um bom preço para um carro com tração às quatro rodas de nível de entrada, especialmente para campeonatos nacionais e regionais de ralis em todo o mundo”, disse.