Ford Fiesta Rally3 com motor 1.5 turbo

A M-Sport Polónia revelou que o novo Ford Fiesta Rally3 vai ter um motor de 1.5 litros turbo. O primeiro carro conhecido para a nova classe Rally3, que supostamente ficará logo abaixo dos Rally2, ou R5, se preferir, vai ter um motor 1.5 litros turbo para cerca de 200cv. Trata-se do motor do Ford Fiesta ST de estrada. Uma boa surpresa, já que se esperava o motor de um litro do Fiesta Rally4. A FIA decidiu alargar até aos 1.6 os regulamentos dos motores dos Rally3, permitindo dessa forma motores que vão desde 1000cc até 1.6, logicamente com potências uniformizadas através do restritor do turbo. O Ford Fiesta Rally3 já testa na Polónia.