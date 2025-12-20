Ford Fiesta Rally2 da M-Sport com evoluções

O Ford Fiesta Rally2 da M-Sport prepara-se para receber, em 2026, um pacote significativo de evoluções, com foco especial num conjunto de melhorias mecânicas e de performance. Embora a informação sobre um aumento direto de potência seja escassa, o foco está num upgrade mais abrangente.

O novo pacote de atualizações, que deverá estrear nas primeiras rondas de 2026, inclui revisões no motor e sistema elétrico. Melhorias destinadas a otimizar a fiabilidade e a resposta, embora os detalhes específicos sobre ganhos de cavalagem não sejam públicos.

​Geometria de suspensão revista. Alterações estruturais para melhorar o comportamento dinâmico e a tração.

​No arrefecimento, melhorias no arrefecimento do habitáculo e um novo kit de refrigeração para os travões traseiros, visando maior consistência em provas longas e quentes.

Quanto aos componentes aligeirados, está previsto um pacote de peças mais leves para otimizar a distribuição de peso e a agilidade do carro.

​Esta atualização surge numa altura em que a concorrência também se mexe. A Škoda, por exemplo, lançou o Pack 25 para o Fabia RS Rally2, focado explicitamente no aumento de potência através da otimização da combustão e do fluxo de gases, o que coloca pressão sobre a M-Sport para responder com ganhos de performance equivalentes no seu bloco 1.6 Turbo.

