Foi criada a Fundação Craig Breen | AutoSport

Craig Breen era um extraordinário apaixonado pelos ralis, ajudava jovens na sua terra, a Irlanda, a crescer nos ralis, e agora foi criada uma fundação em seu nome, para dar sequência a esse caminho que trilhou.

Há muitos exemplos no passado relativos à paixão que Craig Breen tinha pelos ralis, uma paixão que se via em cada detalhe, e até na forma como reagia no final dos troços à forma como as coisas lhe corriam. Todos se lembram do momento em que passou para o comando do Rali da Suécia de 2023: “Nesta altura, podia ser o presidente da câmara de Brattby! O carro está absolutamente nos carris – nunca tive nada como isto antes. Mais disto, por favor!”

Há muito se sabia que Breen queria ajudar os futuros talentos e com o apoio do pai de Craig, Ray, Fanning e o amigo da família, Andy Hayes, criaram a Fundação Craig Breen que tem como objetivo dar continuidade ao trabalho iniciado pelo próprio piloto.

FUNDAÇÃO CRAIG BREEN

Temos o prazer de anunciar a criação da Fundação Craig Breen. Oriundo de Waterford e tendo chegado ao topo do Campeonato do Mundo de Ralis com a Hyundai Motorsport, Craig sempre teve os ralis de base no seu coração. Em 2023, demonstrou o seu empenho nesta paixão, oferecendo-se para apoiar e financiar a Irish 11000 Forestry Series, que se destina a jovens entre os 14 e os 17 anos que se iniciam no desporto.

A fundação tem como objetivo continuar e desenvolver o bom trabalho iniciado por Craig no desenvolvimento do caminho para os ralis de alto nível para os jovens pilotos irlandeses, honrando ao mesmo tempo a sua memória. Com o apoio da Hyundai Motorsport, Sports & You, Hyundai Portugal, Hyundai Espanha, Motorsport Irlanda e da FIA, a fundação compromete-se a apoiar as 11000 Forestry Series durante um período mínimo de 5 anos, a partir de 2024. A fundação verá inicialmente um fundo de prémios total avaliado em mais de € 35.000 disponibilizado para o 2024 J1000 Forestry Series. Isto inclui:

Prémios no valor de € 1,000 por prova para cada ronda do campeonato € 16,000 em apoio a eventos de rali de 2025 para os 3 pilotos mais bem colocados no campeonato (€ 5,000 para o vencedor e € 3,000 cada para o segundo e terceiro pilotos colocados) Uma viagem financiada numa ronda da Taça Hyundai i20 espanhola/portuguesa de 2024 ou 2025 com a equipa Sports & You para o vencedor do Campeonato (dependendo da idade) 1 dia de aulas de rali na John Haughland Rally School partilhado entre o primeiro e o segundo classificados do Campeonato 1 dia de aulas de ‘navegação’ com Paul Nagle para os 3 primeiros classificados do Campeonato

A pilotagem será financiada na época 2024/2025 com a equipa Sports & You, propriedade do amigo de Craig, José Pedro Fontes, a mesma equipa com que Craig disputou o Campeonato de Portugal de Ralis em 2023.

Este prémio conta com o apoio da Hyundai Portugal e da Hyundai Espanha.

Mais pormenores serão divulgados oportunamente, mas gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas as empresas, organizações e indivíduos envolvidos que já apoiaram a Fundação na homenagem ao legado de Craig. Em particular, gostaríamos de agradecer à Hyundai Motorsport, que foi fundamental para a criação da fundação.

Se quiser participar no apoio à Fundação, contacte Andrew Fanning ou Andy Hayes.