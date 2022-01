Finalistas do FIA Rally Star mais perto do sonho | AutoSport

O palco está preparado para um dos eventos mais significativos na procura de um eventual futuro vencedor do Mundial de Ralis. O FIA Rally Star entra na sua fase final, e Estering, na Alemanha, recebe na próxima semana (28-30 de Janeiro) os finalistas.

Oitenta e nove jovens talentos, incluindo 14 mulheres, de 22 nações, irão reunir-se em Buxtehude, perto de Hamburgo, para a Final Europeia do FIA Rally Star, tendo o vencedor a oportunidade de mostrar que têm o que é preciso para competir no WRC.

Enquanto a maioria dos concorrentes ganhou o direito de representar o seu país na Final Europeia da FIA Rally Star ao destacar-se nos Desafios Digital ou Slalom durante os eventos de selecção organizados pelas federações (ASNs), outros finalistas vieram através dos Desafios #RallyAtHome online ou ao serem selecionados como wildcards com base no seu potencial.

A Final Europeia da FIA Rally Star é a primeira de seis Finais Continentais da FIA Rally Star em 2022. Os resultados das Finais Continentais decidem seis dos sete membros da Equipa de Rally Star da FIA para 2023, sendo o sétimo membro proveniente de uma final só de mulheres, disputada ainda este ano, pela mulher com melhor desempenho em cada uma das seis Finais Continentais.

O QUE PODE SER GANHO?

O vencedor da Final Europeia da FIA Rally Star torna-se o representante da Europa na Época de Treino das Estrelas dos Ralis de 2023. Isto inclui seis provas num M-Sport Ford Fiesta Rally3, além de avaliação física e intelectual, treino de pilotos e testes. O objetivo é equipar os concorrentes bem sucedidos com os atributos de que necessitam ao tentarem assegurar um lugar no Mundial de Ralis, no futuro.

O QUE ACONTECE DEPOIS?

No final de 2023, os melhores quatro membros da FIA Rally Star Team ganham uma temporada no Campeonato Mundial de Ralis Junior da FIA em 2024. Em 2025, três pilotos avançam para uma segunda temporada do WRC Júnior. E se um dos membros da FIA Rally Star Team ganhar o título, garantem uma campanha no WRC2, naturalmente num Rally2, para 2026 com um Rally1 a ser o seu potencial próximo alvo. É mais fácil no papel, do que na realidade. Mas é possível…

Para além de qualquer taxa de inscrição inicial para participar num evento de selecção nacional, mais os custos de viagem de e para as selecções nacionais e a Final Continental, todos os outros custos serão cobertos pela FIA com o apoio do Fundo de Inovação da FIA, em conjunto com os parceiros da FIA Rally Star. Os parceiros são a M-Sport, Pirelli, o Campeonato Mundial de Ralis da FIA, Nacon, Thrustmaster, Playseat, Digital Motorsports, OMP e LifeLive.

Tendo em consideração a Temporada de Treino em 2023, mais dois anos na WRC Júnior, isso significa essencialmente três temporadas de ralis gratuitas, para três pilotos. Além disso, todos os membros do FIA Rally Star Team beneficiarão consideravelmente em termos da experiência e competências adquiridas em 2023, mais a oportunidade de mostrar a sua capacidade aos meios de comunicação social e potenciais patrocinadores e parceiros, equipas de ralis e fabricantes de automóveis.

FIA RALLY STAR EUROPEAN CONTINENTAL FINAL: COMO FUNCIONA

A Final Europeia da FIA Rally Star Continental é realizada durante três dias, de 28-30 de Janeiro. Todos os elementos são realizados na pista de rali Esteringcross, que se situa a sudoeste de Hamburgo, no norte da Alemanha.

Primeiro dia (sexta-feira 28 de Janeiro): Os pilotos são divididos em grupos, tendo cada piloto uma passagem de reconhecimento, mais três passagens cronometradas ao longo da Etapa 1, que tem aproximadamente 750 metros de comprimento.

Segundo dia (sábado 29 de Janeiro): Os três primeiros de cada grupo, após a Etapa 1, avançam para a Etapa 2. Os pilotos são autorizados a efetuar uma única passagem de reconhecimento seguida de duas passagens cronometradas do troço de 2.0 quilómetros.

O Desafio Digital oferece a oportunidade de progredir

Os pilotos que não progridam após a Fase 1 ou a Fase 2 podem inscrever-se no Desafio Digital como meio de alcançar a fase seguinte do concurso. Os candidatos que terminarem em quarto ou quinto lugar em cada grupo após a Etapa 1 ou nas posições 11 a 20 da classificação geral após a Etapa 2 podem ganhar uma das duas vagas restantes para o terceiro dia. Uma versão modificada do jogo Nacon’s WRC 9 será utilizada para o Desafio Digital.

Terceiro dia (Domingo 30 de Janeiro): A Etapa 3, com uma extensão de aproximadamente 3.0 quilómetros, é para os dois pilotos mais rápidos de cada grupo, mais os dois pilotos mais rápidos que não lideraram o seu grupo.

A estes juntar-se-ão os dois vencedores do Desafio Digital. Cada piloto tem uma corrida de reconhecimento mais três passagens cronometradas através da Etapa 3.

Decidir o vencedor é um processo cuidadosamente considerado

As classificações são publicadas após cada etapa com a classificação final do FIA Rally Star European Final com base nestes resultados mais entrevistas realizadas durante o evento. Estas atuações são consideradas por um Júri de cinco pessoas, que decide o vencedor da Final Europeia de Rally Star da FIA, mais a candidata europeia para a equipa de 2023 Rally Star da FIA. Os dois vencedores serão anunciados em Estering, na noite de domingo, 30 de Janeiro.

O JÚRI DA FINAL EUROPEIA DA FIA RALLY STAR

Um júri de cinco pessoas presidirá à Final Europeia da FIA Rally Star, composta por:

Robert Reid (Presidente): Vencedor do Campeonato Mundial de Rali da FIA de 2001 para navegadores e recém-nomeado Vice-presidente da FIA para o Desporto.

Thierry Neuville (Membro): O belga tem 15 vitórias no WRC e foi vice-campeão em cinco ocasiões. Ele é o fundador da empresa LifeLive Cross Car

Pernilla Solberg (Membro): Um ex-campeão de rally da famosa família Walfridsson-Solberg.

Terenzio Testoni (Membro): Gestor de Actividades de Rali da Pirelli, Testoni tem uma vasta experiência no trabalho com jovens pilotos e na ajuda à orientação das suas carreiras.

Malcolm Wilson MBE (Membro): Antigo piloto de fábrica do WRC, Wilson é o Director Geral da M-Sport, a força motriz por detrás do Campeonato da FIA JWRC.

Além disso, o antigo piloto internacional de ralis Alexandre Bengué participa na Final Europeia da FIA Rally Star na qualidade de Conselheiro de Condução.

QUEM PARTICIPARÁ?

Os 89 participantes na Final Europeia da FIA Rally Star incluem 20 vencedores do #RallyAtHome Challenge (de um total de 4.147 participantes), 27 que garantiram o seu lugar através de um Desafio Digital durante um evento de selecção nacional, 26 que foram bem sucedidos nos eventos do Desafio Slalom realizados por ASNs e 18 que foram seleccionados como wildcards. Há 75 finalistas masculinos e 14 femininos. Os 42 eventos nacionais de seleção organizados pelas federações em 18 países atraíram 1.440 concorrentes.