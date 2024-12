FIA revoluciona WRC em 2027: custos, flexibilidade, sustentabilidade e muito mais…

Confirma-se, a FIA chancelou os regulamentos técnicos do WRC27 e estes pretendem lançar as bases para um Campeonato do Mundo de Ralis mais dinâmico e flexível, centrado na redução de custos, flexibilidade e sustentabilidade.

Chegou-se a estas regras por via duma extensa consulta e colaboração entre as partes interessadas do WRC, e o resultado é uma redução significativa dos custos em comparação com a atual fórmula dos Rally1 e a introdução de opções de design inovadoras, permitindo trazer à competição de uma grande variedade de formas de carros de produção e designs de rali totalmente personalizados. A FIA fala em carroçarias abertas a uma enorme variedade de formas de produção e desenhos por medida, com tudo aberto a equipas e preparadores para homologar um carro.

Os regulamentos também incluem diversas soluções de grupos moto propulsores, uma abordagem que reflecte a evolução do panorama automóvel e garante que a sustentabilidade ambiental continua a ser fundamental para o futuro do desporto.

O objetivo inicial é que os concorrentes utilizem motores de combustão interna alimentados de forma sustentável em 2027, com a diversificação a incluir sistemas híbridos ou tecnologias totalmente elétricas, que poderão ser introduzidas numa fase posterior.

Por fim, o corte nos custos, que se prevês de cerca de 50% face aos custos da geração atual.

Diversificação de carros

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel aprovou hoje os Regulamentos Técnicos que irão assegurar um futuro dinâmico e flexível para o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

O ciclo de regulamentos planeado terá a duração de dez anos, assegurando uma plataforma estável para os construtores e equipas investirem e desenvolverem o desporto. A FIA não referiu publicamente, mas os carros utilizarão os chassis atuais dos Rally1 (chassis tubular) com motores, transmissões e travões semelhantes aos Rally2 atuais, para um limite máximo de custo do carro de 345.000€.

Os novos motores no WRC2027 podem ter uma base de qualquer origem, transmissões e travões semelhantes aos Rally2 atuais e suspensões mais simples para reduzir custos. O peso será de 1230 kg, tal como o atual Rally2.

Estilo e substância

A flexibilidade é fundamental para o futuro técnico do WRC. Com a indústria automóvel mais diversificada e dinâmica do que nunca, o conceito de célula de segurança da atual geração de carros de Rally1 foi aperfeiçoado num design comum que reduzirá a sua complexidade e o seu custo.

Isto permite que a carroçaria de praticamente qualquer carro de produção à escala possa ser montada na célula de segurança, o que significa que os hatchbacks podem competir com berlinas, SUVs e até mesmo com a possibilidade de designs de conceitos de rali feitos à medida para as provas do WRC a partir do início de 2027.

Redução de custos

O controlo de custos foi identificado pelas partes interessadas do WRC como um dos principais fatores limitadores da participação no nível superior da categoria, pelo que os custos de 2027 serão limitados a 345 mil euros, cada carro.

Isto representa uma redução de mais de 50% nos custos em comparação com a fórmula anterior (atual), os Rally1.

Estas economias de custos serão alcançadas através de especificações de custos dos componentes e não de regulamentos financeiros. Haverá também poupanças na conceção técnica de certos componentes que os tornarão mais duradouros ao longo de um rali.

Para além da redução do custo dos próprios carros, os custos de funcionamento das equipas deverão ser reduzidos através da limitação do pessoal, da redução dos custos de transporte logístico, do aumento da utilização de instalações locais e do aumento da conetividade de dados para ajudar a engenharia fora das instalações.

Grupos moto propulsores do futuro

Os regulamentos hoje confirmados prevêem não só uma variedade de carroçarias, mas também de grupos moto propulsores. O Campeonato do Mundo de Ralis foi um dos pioneiros do desporto motorizado alimentado de forma sustentável, obrigando à sua utilização em 2022, e com os regulamentos de 2027, existe uma liberdade integrada entre motores de combustão interna alimentados de forma sustentável, grupos moto propulsores híbridos ou soluções totalmente elétricas. O objetivo inicial é que os concorrentes utilizem motores de combustão interna sustentáveis em 2027, com a diversificação a incluir sistemas híbridos ou tecnologias totalmente elétricas, que poderão ser introduzidos numa fase posterior.

Este é um reflexo do atual panorama automóvel, com uma infinidade de configurações diferentes que respondem a diferentes situações em diferentes mercados. Ao manter-se aberto a todas estas opções, mantendo a sustentabilidade ambiental no seu centro, o WRC pretende continuar a ser um pioneiro da tecnologia.

Carros WRC e WRC com mesma base

Os regulamentos aprovados pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel lançam as bases para o potencial cruzamento entre o Campeonato do Mundo de Ralis e o Campeonato do Mundo de Rallycross, com a base dos carros a ser a mesma em ambas as competições tornando assim desnecessário construir carros distintos para o WRX e para o WRC.

Embora ainda sejam necessárias mais aprovações e atualizações, esta base de regras prepara o terreno para que um construtor ou uma equipa possa realizar programas simultâneos, potencialmente com grupos moto propulsores diferentes para satisfazer as necessidades específicas de cada campeonato.

Em combinação com um impulso às competições de base Off Road, através da iniciativa FIA Affordable Cross Car, os regulamentos que entrarão em vigor a partir da época de 2027 deverão garantir um futuro dinâmico para a competição de ralis, tornando-a mais emocionante, acessível e segura.