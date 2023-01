FIA retira #43 de Ken Block | AutoSport

O número 43 irá ser retirado do uso no Mundial de Ralis de 2023 como marca de respeito por Ken Block, piloto recentemente falecido, e que se tornou num ícone dos desportos motorizados um pouco por todo o mundo.

O piloto norte-americano tornou-se muito conhecido pelas suas ‘Gincanas’ que redundaram em muitos milhões de visualizações ao longo dos anos, ao ponto do piloto ter obtido apoio oficial da Ford, e mais recentemente, da Audi, mas quis o destino que o piloto desaparecesse num acidente com uma moto de neve e o desporto motorizado mundial perdeu uma personagem que ‘chamou’ muita gente à causa dos ralis.

E o número 43 era sinónimo da ‘marca’ Ken Block, o número que utilizava nos carros com que corria desde o início da sua carreira. Em honra da sua memória, a família do WRC, em colaboração com a FIA, decidiu retirar o número na temporada de 2023.

Segundo o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem: “Dada a enorme contribuição do nosso grande amigo Ken Block para o desporto automóvel e o facto de ter sido tão estimado por pessoas de todo o mundo, é inteiramente apropriado que o seu #43 seja retirado de uso durante a temporada 2023 do WRC. Embora se trate apenas de um pequeno gesto, esperamos que traga algum conforto à sua família e amigos, nesta altura tão difícil para eles. Ken era uma verdadeira lenda e a memória desta verdadeira lenda viverá connosco para sempre.

O impacto que teve, levou o nosso desporto a uma audiência totalmente nova, e isso nunca pode ser subestimado. Para ele, o envolvimento dos fãs era primordial, e isso tornou-o uma figura querida do WRC. Como desporto, retirar o número 43 – um número sinónimo de Ken Block – é a nossa pequena marca de respeito pela família, amigos e fãs do Ken”, acrescentou Jona Siebel, diretor administrativo do WRC Promoter.