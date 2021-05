FIA Rally Star: Queres ser o Campeão do futuro? | AutoSport

O FIA Rally Star, um projecto levado a cabo pela FIA que visa encontrar a nível mundial, talentos que se possam tornar nas estrelas de amanhã, vai arrancar em Matosinhos em simultâneo com a realização do Vodafone Rally de Portugal já este fim-de-semana. Se tens entre 17 e 26 anos e sonhas ser o próximo Campeão do Mundo de Ralis, descobre como podes tornar o teu sonho realidade e regista-te em: CLIQUE AQUI

Há 60 vagas disponíveis para Sábado e mais 60 para domingo, e só tens de ser o mais rápido numa classificativa exclusiva no jogo WRC 9. Temos simuladores à tua disposição equipados com o topo de gama em equipamento da Thrustmaster, e tudo assente numa fabulosa base da Playseat. Os computadores são do nosso parceiro regional Globaldata. Tudo isto reunido numa Motorhome que vai estar junto à entrada da Exponor para receber os 120 candidatos nacionais.

O ACP e a FPAK juntaram-se para organizar os eventos de qualificação nacionais que vão permitir levar sete candidatos Portugueses às Finais Continentais Europeias do FIA Rally Star. Se tens entre os 17 e os 26 anos, e os ralis são um sonho para ti, podes registar-te e participar nos DESAFIOS DIGITAIS que vão percorrer várias cidades nacionais durante os próximos seis fins-de-semana. Fica atento e regista-te no desafio mais próximo de ti:

22 – 23 Maio – MATOSINHOS @ EXPONOR – Vodafone Rally of Portugal HQ

29 – 30 Maio – LOUSADA

5 – 6 Junho – FAFE

12 – 13 Junho – COIMBRA

19 – 20 Junho – ARGANIL

26 – 27 Junho – ESTORIL

Consulte as redes sociais para se certificar dos locais definitivos em cada fim-de-semana.

O QUE É O FIA RALLY STAR?

Apoiado pelo Fundo de Inovação da FIA (FIF), o FIA Rally Star tem um objetivo muito simples: encontrar o próximo Campeão do Mundo de Ralis. A trabalhar em cooperação com 146 autoridades desportivas nacionais (ASN) em todo o mundo, o FIA Rally Star vai tornar este desporto globalmente mais acessível que nunca.

Tens idade compreendida entre os 17 e os 26 anos? Possuis o jogo WRC 9 para PC, PlayStation ou Xbox? Então estás já totalmente equipado e pronto para fazer parte da mais excitante jornada de descoberta de sempre da FIA.

O sucesso de um piloto no FIA Rally Star vai dar acesso a um programa de quatro anos criado para o levar para a linha da frente do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, e proporcionar-lhe o seu primeiro contrato profissional.

Enquanto eventos de seleção, quer os desafios Slalom e Digital Challenge estão disponíveis à escala mundial para as respetivas ASN. O desafio Digital recorre ao jogo oficial do Campeonato do Mundo de Ralis, o WRC 9 e ao novo Ford Fiesta Rally3 da M-Sport, numa base de simulador equipada pela Thrustmaster. Após esse evento inicial na Finlândia, a AKK Motorsport vai rumar a Jyväskylä – próximo do coração dos adeptos de rali – e também rumará a Tampere e a Vantaa para a quarta e derradeira oportunidade de se tornarem um dos seis finlandeses (cinco vencedores e um wild card) com idade entre os 17 e os 26 anos que vão marcar presença na Final Continental Europeia.

O Slalom é um desafio real de condução, em que os participantes utilizam carros semelhantes, pneus iguais e com o mesmo nível de combustível. A GASF (Georgian Automobile Sport Federation) vai organizar um total de quatro desafios de Slalom em diferentes cidades (Tiblissi, Kutaisi, Batumi e Telavi). Mais seis candidatos de sucesso estarão aptos para marcar presença na final nacional da Geórgia. Estes pilotos vão então avançar para a Final Continental Europeia lá mais para final do ano (existem seis Finais Continentais: Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia-Pacífico, África, Médio-Oriente e África do Norte).

O registo para ambos os tipos de desafio, Slalom ou Digital Challenge, é efetuado nesta página de internet do FIA Rally Star. Participar nas provas reais localmente é possível, desde que ainda existam lugares disponíveis após o fecho das inscrições online. Cada candidato poderá participar no máximo em dois dos eventos organizados pela correspondente ASN.

COMO AVANÇAR ATÉ À FINAL CONTINENTAL OU FEMININA

A ASN pode organizar um misto de desafios Slalom e Digital, e garantir até 15 lugares na correspondente Final Continental – até oito vencedores do desafio Digital, seis do desafio Slalom e um Wild Card.

Por cada cinco participantes apresentados por uma ASN, um terá de ser do sexo feminino. Um lote de 15 candidatos significa que pelo menos três terão de ser do sexo feminino.

Seis das participantes femininas serão selecionadas para a Final Feminina mundial, com a vencedora a avançar para a Época de Treino de 2022.

COMEÇA A TUA CARREIRA NO SOFÁ

Poderás mesmo vir a qualificar-te para uma Final Continental do FIA Rally Star, a partir do conforto da tua casa.

O desafio #RallyAtHome oferece uma série de doze competições baseadas no WRC 9 entre 13 de Fevereiro e 5 de Agosto de 2021. Os candidatos têm de se registar através da aquisição do pacote de extensão “FIA Rally Star” do jogo WRC 9, e terão depois 100 passagens de treino numa classificativa única e nunca antes publicada no jogo, antes de realizarem cinco passagens cronometradas oficiais. O tempo mais rápido em cada um dos doze desafios previstos, atribuirá um lugar em cada uma das Finais Continentais correspondente à morada fornecida pelo candidato.

O participantes no desafio #RallyAtHome podem utilizar o equipamento da sua escolha, mas a classificativa, as condições de clima, a hora do dia e o carro são sempre escolhidos por decisão da FIA e da Nacon.

ANO-A-ANO – O QUE ESTÁ PARA CHEGAR?

2021 será o ano de lançamento do FIA Rally Star. Este será o ano em que milhares de pilotos de todo o mundo vão depositar as suas esperanças, os seus sonhos e aspirações de fazerem o que estiver ao seu alcance para serem o próximo Sébastien Ogier. Depois de os desafios Digital, Slalom e #RallyAtHome terem percorrido o mundo, o foco estará nas Finais Continentais e na Final Feminina, onde a competição engrena uma mudança acima com a utilização dos Cross Cars XC LifeLive TN5.

Sete pilotos (seis oriundos das Finais Continentais e uma da Final Feminina) vão integrar a Época de Treino de 2022. Aqui irá englobar um vasto programa que inclui formação ministrada pela FIA, oito dias de treino e seis ralis com um Ford Fiesta Rally3 da M-Sport. No final de 2022, o Comité do FIA Rally Star vai avaliar os sete pilotos para perceber quais obtiveram o melhor progresso e atingiram metas de desempenho pré-definidas de forma a suportar a decisão de escolha de quatro pilotos – incluindo uma piloto feminina – que vão avançar para o programa no Campeonato do Mundo Júnior de Ralis em 2023.

Esses quatro pilotos vão seguir um programa específico de formação e sessões de treino prático, e de novo terão como requisitos atingir metas de evolução e desempenho. O Comité do FIA Rally Star vai então selecionar três pilotos para competirem numa segunda época no Campeonato do Mundo Júnior de Ralis em 2024. E o objetivo para um dos três pilotos, é o de conquistar o título de campeão absoluto no FIA JWRC – tal sucesso significará que terão como prémio final, pelo menos seis ralis no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA num carro da classe Rally2 na época de 2025.