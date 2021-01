FIA RALLY STAR: A VIAGEM COMEÇA

A contagem decrescente para o programa de deteção de talentos mais abrangente dos ralis começou: as primeiras seleções FIA Rally Star estão a menos de um mês de distância. Apoiado pelo Fundo de Inovação da FIA, o FIA Rally Star tem uma missão muito simples: encontrar o próximo Campeão Mundial de Ralis. Trabalhando com 146 federações nacionais (ASNs) em todo o mundo, a FIA Rally Star tornará o desporto mais acessível a nível mundial, do que nunca.



Dois países a avançar nos seus planos para caçar o próximo Sébastien Ogier, Ott Tänak, Thierry Neuville ou Elfyn Evans, são a Geórgia e a Finlândia. A China, Estónia, Peru, Austrália e México seguir-se-ão para a próxima ronda de eventos.



A mensagem é simples: com idades entre os 17 e os 26 anos? WRC 9 próprio num PC, PlayStation ou Xbox? Então está completamente equipado para fazer esta viagem de descoberta. O sucesso do FIA Rally Star para um piloto significará um programa de quatro anos concebido para o levar à vanguarda do Mundial de Ralis e ‘entregar’ o seu primeiro contrato profissional.

A redução de quaisquer barreiras à entrada é fundamental para este programa, razão pela qual o fiarallystar.com está disponível em árabe, chinês, inglês, francês, português, russo, espanhol, com secções em georgiano e finlandês.

FINLÂNDIA E GEÓRGIA PRIMEIROS A ORGANIZAR

A Finlândia será o primeiro país do mundo a iniciar o processo FIA Rally Star quando iniciar o seu Desafio Digital em Oulu, a 13 de fevereiro. No dia seguinte, a Geórgia organizará o primeiro Desafio de Slalom na cidade de Tbilisi.

Como eventos de seleção, tanto o Slalom como o Desafio Digital estão disponíveis para federações em todo o mundo. O Desafio Digital utiliza o próprio jogo WRC 9 do Campeonato Mundial de Rally da FIA e o novíssimo Ford Fiesta Rally3 da M-Sport em plataformas simuladoras Thrustmaster. Após esse evento inicial, a AKK Motorsport irá para Jyväskylä – perto do coração de todos os fãs dos ralis – Tampere e Vantaa para a quarta e última oportunidade de se tornar um dos nove (oito vencedores mais um wildcard) finlandeses com idades compreendidas entre os 17 e os 26 anos que irão para a final europeia.



O Slalom é um desafio de condução física, com os participantes a utilizarem todos o mesmo carro, os mesmos pneus com o mesmo nível de combustível. A Federação Georgiana do Desporto Automóvel irá acolher um total de quatro eventos de slalom em diferentes cidades (Tbilisi, Kutaisi, Batumi e Telavi). Seis concorrentes bem sucedidos serão selecionados na final nacional da Geórgia. Estes pilotos avançarão então para a Final Continental Europeia (há seis Finais Continentais: Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia-Pacífico, África, Médio Oriente e Norte de África) no final deste ano. Tanto para o Slalom como para o Digital Challenge, os candidatos inscrevem-se em fiarallystar.com. A inscrição no local está disponível, desde que haja lugares gratuitos uma vez que a inscrição tenha sido encerrada online. E qualquer concorrente pode participar num máximo de dois Desafios organizados pela sua federação.

COMO PROGREDIR PARA AS FINAIS CONTINENTAL E FEMININA

As federações podem gerir uma mistura de Desafios Digital e Slalom e, ao fazê-lo, oferecem até 15 lugares na Final Continental. Oito vencedores do Digital, seis do Slalom e um wildcard. Para cada cinco concorrentes apresentados por uma federação, um tem de ser do sexo feminino. Um complemento completo de 15 significaria pelo menos três mulheres a passar pelas fileiras. Seis dessas mulheres serão selecionadas para a Final Feminina, com o competidor mais bem sucedido a passar para a Época de Treino em 2022.

COMECE A SUA CARREIRA NO SOFÁ

Pode mesmo qualificar-se para uma Final Continental da FIA Rally Star a partir do conforto da sua própria casa.

#RallyAtHome Challenge oferece uma série de 12 competições baseadas no WRC 9 entre 13 de fevereiro e 5 de agosto. Os concorrentes inscrevem-se para o conteúdo ‘descarregável’ da FIA Rally Star, depois têm até 100 treinos livres num troço único e nunca antes visto, antes de cinco provas cronometradas. O mais rápido em cada um dos 12 desafios individuais ganha um lugar na Final Continental, correspondente ao seu endereço de casa. Com o #RallyAtHome os concorrentes podem usar o seu próprio hardware preferido, mas o troço, as condições meteorológicas, a hora do dia e o carro, são todos decididos pela FIA e Nacon.

ANO A ANO – O QUE É QUE ESTÁ PARA VIR?

2021 é o ano de lançamento da FIA Rally Star. Este é o ano em que milhares de condutores de todo o mundo irão concretizar as suas esperanças, sonhos e aspirações de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para serem o próximo Sébastien Ogier. Depois dos Desafios Digital, Slalom e #RallyAtHome terem corrido por todo o mundo, os holofotes estão na Final Continental e na Final Feminina, onde a competição sobe de velocidade com a utilização do XC LifeLive TN5 Cross Cars.



Sete pilotos (seis das Finais Continentais e um da Final Feminina) participarão na Época de Treino de 2022. Isto englobará um programa abrangente que inclui formação ministrada pela FIA, oito dias de treino e seis provas num Ford Fiesta Rally3 da M-Sport. No final do próximo ano, o Comité FIA Rally Star avaliará os sete pilotos para ver quais os que melhor alcançaram os objetivos de progresso e desempenho, a fim de decidir os quatro – incluindo uma mulher – pilotos a avançar para o programa do Mundial de Ralis de Juniores da FIA em 2023.



Esses quatro pilotos seguirão sessões de treino e treino à medida e, mais uma vez, serão obrigados a cumprir os objetivos de progresso e desempenho. O Comité FIA Rally Star selecionará então três pilotos para competir numa segunda campanha do Mundial de Ralis Júnior em 2024. O objetivo de um dos três pilotos é ganhar o título FIA JWRC – tal sucesso significaria pelo menos seis rondas do Mundial de Ralis num carro de Rally2 em 2025.



O norte-americano Sean Johnston e Alex Kihurani, e a estrela sueca de ralis e e-sports Klara Andersson serão os guias da primeira temporada da FIA Rally Star. Os seus tutoriais em vídeo online ajudarão a guiar os participantes e fãs através do que vai ser um processo fascinante para milhares de pilotos até aos três que chegarão à segunda temporada do Mundial de Ralis de Junior da FIA em 2024.



