FIA quer formatos do WRC que melhorem a relação trabalho/descanso

A FIA está a trabalhar em mudanças para o WRC visando melhorar a relação trabalho/descanso para as equipas e todos os envolvidos no campeonato. Algumas das principais alterações planeadas incluem a diversificação dos formatos dos ralis, e para isso está a ser pensada a discussão e definição de um quadro, a aplicar a partir de 2026, destinado a ajudar os organizadores do WRC a desenvolver itinerários de rali que mantenham uma melhor relação trabalho/descanso para as equipas e todos os envolvidos no campeonato.