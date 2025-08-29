FIA promete reinvestir no WRC todo o dinheiro da venda do Promotor

A FIA abriu um concurso para a venda do novo Promotor do WRC, mas Ben Sulayem promete que esse dinheiro será totalmente reinvestido no desenvolvimento do Mundial de Ralis.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA), sob a liderança do seu Presidente Mohammed Ben Sulayem, lançou um processo de concurso para a seleção de um novo promotor para o Campeonato Mundial de Ralis (WRC). Esta iniciativa surge numa altura em que os atuais detentores dos direitos comerciais, Red Bull e KW25, manifestaram a intenção de sair, com sete anos ainda por cumprir no seu acordo.

Paralelamente, o WRC tem vindo a registar um bom crescimento, com uma audiência televisiva acumulada de 1,3 mil milhões de espetadores e mais de quatro milhões de visitantes no local em 2024, destacando o seu potencial de expansão, especialmente junto de um público mais jovem, mas isto sucede com o WRC a perder qualidade, com poucos carros de topo, poucas equipas oficiais numa conjuntura em que os orçamentos atingiram valores astronómicos. E a FIA quer reverter essa situação, e para isso vai mudar as regras.

Mohammed Ben Sulayem garantiu, em declarações ao DirtFish no Rali do Paraguai, que qualquer receita gerada pela venda dos direitos comerciais será integralmente reinvestida no campeonato. “Posso prometer agora, e está a gravar-me, que tudo o que for proveniente desta venda para o novo promotor será injetado no campeonato”, afirmou o Presidente da FIA.

Ben Sulayem sublinhou a necessidade de a FIA “tomar as rédeas do seu destino” no WRC, prometendo mudanças na governação e nos regulamentos. O seu envolvimento pessoal no processo é total, justificado pela sua paixão pelos ralis e pela sua missão de reabilitar uma federação que, segundo as suas palavras, “herdei doente e à beira da falência”.

O foco principal desta nova abordagem passa pela atração de mais fabricantes para a categoria principal do WRC. Para tal, a FIA pretende uma redução drástica nos custos dos carros, estimando uma poupança de 60%. Ben Sulayem esclareceu que, em vez de implementar um teto orçamental formal (cost cap), a estratégia passará por garantir que as regras são rigorosamente aplicadas para evitar o aumento descontrolado dos preços das peças e dos veículos. “Não podemos depender de três fabricantes. O campeonato tem que ter mais fabricantes”, sentenciou, enfatizando a importância de criar um ambiente financeiramente mais acessível e competitivo.

Este movimento estratégico da FIA visa moldar a visão a longo prazo do WRC, preservando o seu legado enquanto expande o seu alcance global para as futuras gerações de fãs.

FOTO @World