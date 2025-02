FIA pondera criar WRC4 no Mundial de Ralis

Como se sabe, o Campeonato do Mundo de Ralis FIA utiliza os carros da Pirâmide dos Ralis FIA, que vai desde os Rally1 a Rally5, numa série apoiada pelas categorias WRC2 e WRC3 em todas as rondas do campeonato e pelo Junior WRC em eventos selecionados. Em equação estão presentemente os critérios de seleção e as opções disponíveis para o parceiro do Junior WRC a partir de 2026, bem como a possível criação de uma categoria WRC4 no campeonato para carros Rally4, uma medida que está a ser analisada por um Grupo de Trabalho da Comissão do WRC.