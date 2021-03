FIA ‘normalizou’ campeonatos de ralis de 2022

O Conselho Mundial da FIA tornou oficiais com a sua aprovação os regulamentos técnicos finais dos Rally1, fazendo igualmente uma atualização dos detalhes do motor 1.6 turbo e ainda finalizou detalhes complementares para o Europeu de Ralis.

O intuito desta nova estrutura passa por alinhar os campeonatos com as categorias de carros (por exemplo, carros de Rally2 competem no WRC2), identificar um tema comum das categorias Open e Junior entre as séries, e reforçar o posicionamento do Europeu de Ralis da FIA, tanto como uma série que alimenta o WRC, criando um caminho mais claro.

Desta forma, o WRC será feito apenas com os Rally1, sendo esta a única competição em que estes carros são autorizados correr, com as lógicas exceções como por exemplo a presença de dois WRC no Rali Serras de Fafe de 2020.

Os Rally2, até aqui mais chamados R5, vão correr no ERC, WRC2, Open e Júnior, sendo que estes três últimos se realizam no seio do Mundial de Ralis.

Os Rally3, correm no ERC como ERC3, como Open ou Júnior, e ainda no WRC3, também como Open ou Júnior. Como se percebe, tanto os Rally2 como Rally 3 coexistem no WRC e ERC, agora com denominações mais lógicas.

Por fim, os Rally4 e Rally5, que só serão vistos no ERC, ou se preferir, Europeu de Ralis. Denominam-se ERC4, Open e Júnior. De referir que os campeonatos Júnior são para pilotos com menos de 29 anos no WRC e para menos de 28 anos no ERC. Já os Rally4 e Rally5, terão igualmente um Campeonato Open e um Campeonato Júnior para pilotos com menos de 27 anos.

Para além dos limites de idade, serão implementadas restrições de experiência nos Campeonatos Júnior. Como resultado, os antigos campeões não poderão regressar à competição depois de terem sido campeões.

Tanto para as classificações WRC como ERC, serão criados prémios para os Rookies, elegíveis se tiverem menos de três participações antes do início da época, e Masters, para pilotos com mais de 40 anos, não incluídos na Lista de Prioridades Regionais da FIA.