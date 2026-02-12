FIA mantém impasse na escolha do novo promotor do WRC

O futuro da promoção comercial do Mundial de Ralis continua envolto em incerteza, com a WRC Promoter GmbH, controlada pela Red Bull e KW25, a preparar a saída apesar de ainda dispor de sete anos de contrato, que permanece em vigor.

O anúncio do novo promotor chegou a ser apontado ao recente Rali de Monte‑Carlo, mas foi novamente adiado, deixando o campeonato num cenário de transição prolongada e sem liderança definida para o ciclo regulamentar que arranca em 2027. A expectativa é de que a escolha seja formalizada nos próximos meses, com entrada efetiva do novo operador em 2027, alinhada com as novas regras.

Grupo Boullier/Cosmobilis favorito sob escrutínio

Entre os candidatos, o consórcio liderado por Eric Boullier, apoiado pelo grupo francês Cosmobilis, surge como favorito, depois de ter apresentado uma proposta na ordem dos 380 milhões de euros, num processo assessorado pelo JP Morgan e com uma valorização global estimada em cerca de 500 milhões.

Em paralelo, a FIA voltou a envolver o consórcio italiano liderado por Lorenzo Bertelli, cuja oferta inicial, em torno dos 320 milhões, terá sido incentivada a aproximar‑se dos valores do grupo Boullier. Durante o processo surgiram ainda outros potenciais interessados, incluindo um fundo de investimento espanhol e a plataforma de “streaming” DAZN, embora sem a mesma tracção mediática.

A federação tem, contudo, manifestado enormes reservas quanto ao projecto francês, procurando clarificar a robustez financeira e organizacional do consórcio e dissipar o receio de que o WRC possa ser usado sobretudo como instrumento de expansão para o mercado chinês e para negócios de mobilidade, mais do que como plataforma desportiva.

A ligação do Cosmobilis ao sector automóvel – com marcas como BymyCAR, Elite Auto e soluções de aluguer e partilha – e a presença de Adrien Mosca, piloto de ralis nos Rally2, oferecem alguma ancoragem ao ecossistema competitivo, mas não eliminaram – nem de perto – as dúvidas da FIA. E este é o principal motivo do atraso: a falta de confiança da FIA que este é o parceiro certo que o WRC precisa. E o que precisa? Um Promotor que, mais do que ganhar dinheiro, seja um verdadeiro apaixonado pela modalidade e tudo queira fazer para a desenvolver.

Memória de falhanços e “plano B” italiano

A prudência de Mohammed Ben Sulayem é moldada ainda pela memória de fracassos anteriores, como o colapso da North One em 2011 ou as dificuldades recentes da fornecedora de combustível P1 Racing Fuels, que colocaram em causa a estabilidade operacional do campeonato.

O presidente da FIA pretende garantir que o próximo promotor não abandona o projecto num momento crítico, sobretudo num contexto de revisão regulamentar e necessidade de recuperar construtores e patrocinadores.

A reaproximação ao consórcio de Lorenzo Bertelli é vista, em grande medida, como uma solução de recurso – um ‘plano B’ destinado a evitar um vazio de poder, mais do que um projeto estratégico totalmente amadurecido. Enquanto se discutem valores na casa dos 500 milhões de euros, o WRC vive uma crise de identidade: continua a ser apresentado como “o campeonato mais bonito do mundo”, mas atravessa um dos períodos mais baixos de visibilidade (comparativamente ao crescimento doutros campeonatos FIA) e permanece num limbo comercial que dificulta qualquer narrativa credível para atrair novos públicos e investidores.