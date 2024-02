FIA Junior WRC arranca com o Rali da Suécia | AutoSport

A aguardada temporada 2024 FIA Junior WRC começa esta semana no Rally da Suécia (15 a fevereiro).

Sediado na cidade universitária de Umeå, o Rally da Suécia acolhe o maior alinhamento FIA Junior WRC em duas décadas, com um recorde de 19 equipas inscritas para a primeira ronda. Os jovens guiam um Ford Fiesta Rally3 Evo idêntico.

Diego Domínguez terminou como vice-campeão do ano passado, e o paraguaio tentará usar toda a sua experiência passada em busca do primeiro lugar. Outros ‘repatriados’ incluem Eamonn Kelly, Roberto Blach e Tom Rensonnet. No entanto, os 13 estreantes Junior WRC estarão logo atrás, com nomes como Romet Jürgenson, Bruno Bulacia, Norbert Maior e Mille Johansson, todos ansiosos por provar o seu valor no cenário global.

As duplas terão que estar em forma desde o início. ‘Wolf Stage Wins’ significa que um único ponto de campeonato é concedido para cada vitória em troços ao longo de 2024, enquanto os pilotos lutam por um prémio que poderá mudar as suas vidas, que inclui um pacote de ‘arrive and drive’ (chega e guia) para disputar quatro provas europeias do WRC 2025 num Ford Fiesta Rally2 da M-Sport.

Também em disputa nesta temporada está o ‘Prêmio Craig Breen Spirit of Rallying’, em homenagem ao campeão de 2011 que faleceu tragicamente no ano passado. No final da temporada, um painel de jurados independente selecionará o vencedor com base em quem eles acham que melhor representa a atitude de nunca desistir e a paixão pelo desporto, pelo qual Craig Breen era universalmente admirado.

O rali começa na tarde de quinta-feira e inclui 18 especiais, totalizando mais de 300 km antes do final da tarde de domingo.

Para Maciej Woda, Diretor do Campeonato Júnior WRC: “O Rally da Suécia é um evento verdadeiramente mágico em uma superfície que todo piloto de rali deve dominar se quiser progredir para os escalões mais altos do esporte. Acrescente a isso o enorme campo de carros Ford Fiesta Rally3 Evo fabricados pela M-Sport na Polônia, e acho que temos todos os ingredientes para uma semana muito, muito emocionante.

“Prever um vencedor entre os 19 carros inscritos é uma tarefa impossível, mas mal posso esperar para ver as batalhas se desenrolarem nos palcos. Acima de tudo, espero que todas as tripulações desfrutem da experiência deste rali extraordinário.”

FOTO @World/André Lavadinho