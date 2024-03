FIA fala em 2 anos de transição: roteiro para o futuro do WRC | AutoSport

Fim dos carros híbridos no final de 2024, a potência e a aerodinâmica dos carros serão reduzidas para diminuir custos e aumentar a segurança, novos regulamentos serão introduzidos em 2026, com foco em custos mais baixos e maior participação, chassis tubular maior e padronizado será utilizado para todos os carros, o custo máximo por carro será limitado a 400.000 euros, os carros de 2025 e 2026 serão baseados nos atuais Rally1, com a nova fórmula a ser totalmente implementada em 2027.

São estas as linhas mestras do futuro que está a ser engendrado para o WRC, uma visão que visa aumentar a participação dos construtores e fazer crescer o campeonato, e que foi criada por um grupo de trabalho liderado pelo vice-presidente da FIA, Robert Reid, e pelo antigo chefe de equipa do WRC, David Richards.

À imprensa, a FIA apresentou mais pormenores e explicou o que vai suceder nos próximos meses.

David Richards explicou à imprensa como o WRC vai funcionar neste período de transição: “as marcas investiram nos carros e tecnologia e por isso temos de ter um período de dois anos de transição.”

Segurança: “há algumas preocupações com a velocidade” (…) “reduzir a potência para cerca de 330 cv” (…) “regulamentos permanecerão em vigor em 2025 e 2026 e depois introduziremos em 2026 uma nova fórmula baseada na atual fórmula do Rally1”.

Novos Rally1:

“chassis tubular como o Rally1” (…) “estrutura chassis tubular maior comum para todos”.

Objetivo:

“contrato de fabrico dos chassis, uma empresa a fabricar e disponibilizar para todo o mundo”. (…)

“qualquer preparador pode fabricar o chassis tubular e comprar a carroçaria homologada a um fabricante de automóveis para a colocar” (…) “Será maior do que a atual para poder acomodar carros ligeiramente maiores, o carro que os fabricantes estão a promover (…) “regulamentos entrarão em vigor em 2026” (…) “em 2027, o novo regulamento estará totalmente em vigor.”

Espera-se que os detalhes exatos relativos às alterações para 2025 e 2026 em diante sejam ratificados no próximo Conselho Mundial do Desporto Automóvel, em junho.