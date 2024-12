FIA e Promotor do WRC ‘querem’ comunicações nas transmissões, mas…

A FIA e o Promotor do WRC continuam a tentar implementar um sistema que permite ao Promotor dispor das conversas rádio da equipa com as suas duplas na estrada, de modo que possam utilizar partes nas transmissões da RallyTV, mas a questão continua pendente porque logisticamente é um processo complicado.

A FIA revelou que como parte das atualizações regulamentares implementadas em torno da futura introdução de um “centro de comando”, a transmissão de dados entre uma equipa e um veículo concorrente ou a comunicação de/para a tripulação será permitida se for efetuada através do Promotor do WRC para fins não desportivos, e controlada e administrada pela FIA.

Portanto, a FIA quer ter acesso a mais dados ao vivo, para ter mais temas para explorar nas transmissões, o que claramente as iria valorizar, mas para já ainda não há um acordo final de como todo este processo se poderá desenrolar. Basicamente “conversações em curso…”, dizem-nos.

Foi ainda em abril que se ficou a saber que o Promotor do WRC esperava que as comunicações rádio em direto entre equipas e pilotos fossem possíveis já no próximo ano, com a intenção das transmitir em direto na televisão, à semelhança do que sucede na Fórmula 1. A ideia era para implementar em 2025, tendo as experiências começado no Rali de Portugal. O que pode ser ouvido assemelha-se muito ao que já sucede na Fórmula 1, dizia o Promotor.