FIA confirma três construtores na era híbrida do WRC em 2022

A FIA anunciou a confirmação da Hyundai, Toyota e M-Sport/Ford na nova era híbrida do WRC, que está prevista para o triénio 2022-2024. Os novos carros estão em pleno desenvolvimento de preparação e dentro de 10 meses já serão vistos a competir.

A FIA e os três construtores estabeleceram um acordo válido por três anos, que inclui uma contribuição partilhada para os custos de desenvolvimento da tecnologia para esta nova era, que manterá o foco na segurança, acrescentando-se a gestão de custos e sustentabilidade da competição, visando desta forma seduzir mais marcas para se juntarem no futuro ao Mundial de Ralis.

Já se sabia do compromisso da Toyota, o da M-Sport/Ford só falta confirmação oficial, e agora surgiu a confirmação da Hyundai. Desta forma a nova categoria Rally1, que substitui a atual WRC (World Rally Car) continua a ganhar força antes do seu lançamento previsto para 2022, com o compromisso dos atuais fabricantes da série como um novo marco após a aprovação dos regulamentos técnicos pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel e a confirmação dos detalhes da célula de segurança com a conclusão dos testes de colisão.

As três marcas automóveis acordaram um conjunto de princípios sob a forma de um “novo acordo” que formaliza a estreita colaboração entre todos os intervenientes do WRC – fabricantes, Promotor da WRC e FIA – iniciada em 2019, quando foi anunciada a introdução da tecnologia híbrida em 2022.

Nesta iniciativa conjunta, as equipas da FIA e do WRC vão empenhar-se no desenvolvimento da tecnologia híbrida que será incorporada nos automóveis da nova geração. Além disso, a FIA introduz um modelo inovador de parceria baseado num ciclo de três anos, ao contrário do atual compromisso anual, que visa oferecer melhor estabilidade e oportunidades de planeamento, bem como um novo ativo comercial para todas as partes: “Embora assegurando o compromisso dos três fabricantes atuais até 2024, a FIA reafirma a sua determinação em desenvolver nova estabilidade e soluções rentáveis em tempos difíceis do ponto de vista comercial”, lê-se no comunicado da federação.

Jean Todt, Presidente da FIA, afirmou: “O Mundial de Ralis está à beira de atingir um marco importante com os automóveis da nova geração, os Rally1, que chegam em 2022. A mudança para a potência híbrida reflete as últimas tendências da indústria automóvel, ao mesmo tempo que torna o desporto mais sustentável. Isto foi possível graças aos esforços conjuntos dos Fabricantes e da FIA. O facto de todas as três marcas atualmente envolvidas no campeonato, se terem empenhado durante mais três anos, prova que o Mundial de Ralis está a caminhar na direção certa. Obrigado a todos os que contribuíram para este feito. E isto surge com a transição para a energia sustentável, que é um dos principais objetivos da FIA e do seu movimento “Purpose Driven”, disse.