FIA condena abusos racistas dirigidos a concorrente do WRC Júnior | AutoSport

A FIA veio a público condenar insultos racistas a um jovem piloto do Junior WRC, McRae Kimathi, que é negro, e foi batizado em homenagem a Colin McRae. O jovem queniano corre este ano pela primeira vez no WRC Junior, depois do ano passado se ter estreado no Rali Safari no seu Ford Fiesta Rally3, veio à descoberta para a Europa à procura do sonho, e pelos vistos deparou-se com algo que já não devia existir no mundo, muito menos na comunidade dos ralis.

A FIA emitiu uma declaração em resposta aos comentários racistas feitos nas caixas de comentários de alguns meios de comunicação social, dirigidos ao piloto queniano Kimathi McRae, que no ano passado ganhou o título de júnior do seu país: “Condenamos os abusos racistas e qualquer forma de discriminação contra as nossas equipas, concorrentes e adeptos e tomaremos todas as medidas necessárias para ajudar a garantir que qualquer abuso seja denunciado às autoridades competentes. Estamos a trabalhar para construir um desporto mais diversificado e inclusivo, e os abusos devem ser destacados e eliminados. Não há lugar para isso no nosso desporto, e na sociedade”.

O Promotor do WRC acrescentou: “O WRC não tolera o racismo no nosso desporto”.

Quanto ao jovem Kimathi: “Estou muito entusiasmado, mas tenho medo do frio! Não estamos realmente habituados a esse tipo de tempo – normalmente é sol durante todo o dia.

Nunca tinha estado na neve ou algo parecido, por isso é uma experiência completamente nova”, disse.