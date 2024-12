FIA, Ben Sulayem: “regulamentos fundamentais para o crescimento a longo prazo do WRC”

A FIA oficializou os novos regulamentos técnicos para o Mundial de Ralis de 2027, trazendo mudanças radicais que prometem tornar o campeonato mais dinâmico, acessível e sustentável. Redução de custos em mais de 50%, flexibilidade na escolha de carroçarias e grupos moto propulsores, e a inclusão de tecnologias sustentáveis e híbridas são pilares deste novo ciclo que visa garantir o futuro da modalidade. Com uma abordagem inovadora e diversificada, o WRC aposta em aproximar os ralis da realidade automóvel, mantendo o espetáculo e ampliando a competitividade em todas as frentes. Para o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem: “Os regulamentos que aprovámos hoje são fundamentais para o crescimento a longo prazo do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. Eles lançam as bases para um futuro emocionante, com foco na contenção de custos, sustentabilidade e aumento da participação no nível mais alto dos ralis.”