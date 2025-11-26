FIA aprova novas regras para o WRC 2026
O Conselho Mundial do Desporto Motorizado da FIA aprovou oficialmente um conjunto de alterações às regras do Campeonato do Mundo de Ralis para 2026, reforçando a segurança, o profissionalismo e a clareza dos procedimentos em vigor na disciplina.
Entre as novidades destacam-se o aumento das horas de descanso obrigatório para equipas, o novo quadro de eventos candidatos ao calendário WRC, ajustes às normas de substituição de motores, aplicações rigorosas de chicanes, alterações nos serviços de parque de assistência e regras de atraso máximo nas especiais.
Horas de descanso: regularidade e recuperação para todos
Após várias temporadas e votos das equipas, o regulamento agora impõe períodos mínimos de repouso entre etapas. Cada rali deve garantir que o total de horas de descanso seja pelo menos igual ao período de competição, exceto no primeiro dia. Diariamente, os participantes, equipas e oficiais terão direito a pelo menos dez horas de repouso, incluindo uma jornada com um mínimo de doze horas – medida que visa a saúde e consistência operacional de todos os intervenientes.
Novo processo para ‘Ralis Candidatos’: rigor na entrada do WRC
A aprovação de um novo enquadramento para Provas-Candidatas simplifica e uniformiza os critérios para eventos que aspiram integrar o calendário WRC. Após acordo com o Promotor, a FIA, as federações nacionais e os organizadores cooperam em inspeções detalhadas, avaliações técnicas e requisitos de segurança, com prazos definidos para realização, avaliação e homologação. Os eventos devem decorrer até nove meses antes da data sugerida e as equipas-chave envolvidas devem participar organizativamente na futura ronda candidata do WRC.
Chicanes com regras mais claras e penalizações específicas
Para reforçar a segurança, a utilização das chicanes é agora rigorosamente documentada. Qualquer deslocação dos elementos de uma chicane implica uma penalização de cinco segundos por elemento, aplicando-se penalidades e notificações rápidas por parte do diretor de prova e, se necessário, dos comissários. A sinalização, localização e documentação das chicanes serão reforçadas e uniformizadas para todo o campeonato.
Substituição de motores: penalização com margem para continuar
A partir de 2026, é possível substituir o motor durante o rali em caso de avaria, exceto nos Rally1 inscritos para pontos de fabricantes. Contudo, a mudança implica uma penalização de 60 minutos e impede o piloto de somar pontos na respetiva etapa da FIA. O objetivo é permitir a continuação da participação sem influenciar as classificações.
Ajustes logísticos e operacionais
Parque de Assistência: Duração do serviço intermédio reduzida para 30 minutos, regressando ao tempo padrão pré-híbrido.
Atrasos em especiais
Foi introduzida uma nova disposição para estabelecer um limite para o atraso com que uma equipa pode iniciar um troço. Por razões de segurança, qualquer equipa que chegue mais de dez minutos depois do último carro em competição pode ser instruída a contornar a especial e regressar ao percurso através do troço alternativo da estrada. Nesses casos, será atribuído à equipa um tempo nominal para o troço. A alteração visa formalizar os limites para os atrasos nas partidas e garantir procedimentos consistentes quando as equipas ficam significativamente atrasadas em relação ao horário previsto.
Shakedown limitado: Pilotos P2, P3, P4 e não-prioritários ficam restritos a duas passagens na especial de shakedown.
Estas medidas refletem a ambição de elevar os padrões de organização, segurança e transparência no top do rali mundial, preparando o WRC para um 2026 de maior equilíbrio, rigor e espetáculo.
