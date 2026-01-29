FIA alerta para riscos de segurança e teme pelo futuro dos ralis

A FIA emitiu um severo aviso de segurança aos espetadores, após incidentes no Rali de Monte Carlo (mais uma vez), que colocaram em risco a segurança dos participantes e ameaçam o futuro da modalidade. Em declarações ao Dirtfish, Nicolas Klinger, delegado de segurança da FIA, descreveu como “loucas” as cenas presenciadas no Rali de Monte Carlo, onde o comportamento de alguns espetadores levou à interrupção de duas classificativas. O receio é que estas ações irresponsáveis possam prejudicar seriamente o desporto.

Não estamos nos anos 80

“Os espetadores devem entender que não estamos mais nos anos 80, quando tínhamos espectadores a correr ao lado dos carros a tentar acenar com as suas bandeiras ou a dizer olá a 10 centímetros de distância”, afirmou Klinger. “O piloto não está a olhar para eles, não se importam.”

Klinger lamentou que uma pequena percentagem de espetadores coloque em risco o trabalho da maioria. “Eu diria que 95% estão a fazer exatamente o que pedimos. Estão a manter-se seguros e dentro das áreas de espetadores.” O delegado de segurança defendeu a organização do rali, afirmando que fizeram um bom trabalho na criação de áreas de espectadores seguras.

Falta de respeito pelas regras e pela segurança

Klinger criticou a atitude de alguns espetadores que decidem ignorar as regras e caminhar para a estrada, incentivando outros a fazer o mesmo: “Quero perguntar a estas pessoas: ‘Se estivessem numa corrida de Fórmula 1 e quisessem sair, atravessariam a pista?’ Não! Claro que não. Isto é a mesma coisa”, comparou Klinger. Klinger revelou que a terceira classificativa do rali foi interrompida devido ao comportamento dos espectadores.

Fogos de artifício agravam visibilidade

“Podíamos ver o nevoeiro a chegar, mas depois, com os flares e os fogos de artifício, estava a piorar”, explicou Klinger. “Podia-se ver pelas [câmaras onboard], os espetadores estavam a aproximar-se cada vez mais da berma da estrada. Podiam-se ver as suas luzes a ficarem mais brilhantes à medida que o carro passava. Esta classificativa foi interrompida devido ao perigo dos espectadores.”

Klinger alertou para o risco de um carro sair da estrada e atingir os espetadores. “Para mim, estes espectadores estão a mostrar uma falta de respeito pelo que estamos a tentar fazer e pelos organizadores do rali e pela polícia. Esta falta de respeito, eles devem entender, pode arruinar o nosso desporto.”

Lição do acidente de Solberg

“Entendo a paixão dos espectadores, que querem ver a velocidade dos carros e, por vezes, sentem que estão demasiado longe, mas vejam o que aconteceu ao [Oliver] Solberg [quando foi para um campo na PEC12], vejam onde um carro pode ir”, alertou Klinger. E nós acrescentamos: quem estava na beira da estrada tinha uma CRIANÇA com eles, basta ver a foto.

Por tudo isto, o delegado de segurança apelou aos espectadores para que parem com este comportamento irresponsável: “O grande positivo é que a grande maioria dos fãs está a fazer tudo certo, mas este pequeno grupo de pessoas pode arruinar tudo para nós. Eles devem parar”, insistiu Klinger.

Os pilotos apoiaram o apelo da FIA, com Elfyn Evans, segundo classificado no Rali de Monte Carlo, a descrever como “muito mau” o posicionamento de alguns espetadores.

“Onde eles estavam em alguns lugares era realmente mau. Não era um pouco mau, era completamente sem cérebro, sem bom senso”, afirmou Evans. “É provavelmente um punhado de pessoas que não estão a usar a cabeça.”

Felizmente, estes são comportamentos que já muito pouco se veem, ou nenhuns, no Rali de Portugal, pois os adeptos portugueses aprenderam bem as lições dos anos 80 e 90, e hoje são pouco menos que exemplares, mas como sempre, alertas nunca são demais…