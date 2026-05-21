FIA abre investigação formal ao incidente de segurança no Rali de Portugal

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) abriu uma investigação formal à entrada não autorizada de um reboque e de uma viatura civil no troço de Arganil 2, durante a segunda passagem pela classificativa SS7 do Vodafone Rally de Portugal, reforçando a gravidade de um caso que já tinha motivado sanções ao organizador, o Automóvel Club de Portugal – ACP.

Na sequência do incidente, os Comissários Desportivos da FIA aplicaram ao ACP uma repreensão formal e uma multa de 15000 euros, com pena suspensa até 31 de dezembro de 2027. A deliberação enquadrou os factos como atos inseguros e como infração ao artigo 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional da FIA de 2026, apontando falhas graves de controlo e de comunicação num troço que acabaria por ser interrompido por razões de segurança.

Segundo a FIA, a Comissão de ‘Estradas Fechadas’ vai agora rever em detalhe os procedimentos de controlo em vigor, os protocolos de comunicação seguidos durante a prova e as medidas que deverão ser impostas ao organizador para evitar a repetição de situações semelhantes. As conclusões serão apresentadas na próxima reunião do organismo, em junho, altura em que poderá ser recomendada a aplicação de um “cartão amarelo” ao Rali de Portugal.

O que é um Cartão Amarelo?

No Campeonato do Mundo de Ralis, um Cartão Amarelo (Yellow Card) é um aviso formal e grave emitido pela FIA (Federação Internacional do Automóvel) à organização de uma prova. Funciona como uma “última oportunidade” na sequência de falhas críticas de segurança — geralmente relacionadas com o controlo de espectadores ou com a entrada de veículos não autorizados nos troços, como foi o caso.

As consequências práticas dividem-se em dois eixos:

Risco de Exclusão: A prova fica sob observação detalhada. Caso ocorra outro incidente grave de segurança na edição seguinte, o rali corre o risco de ser automaticamente excluído do calendário do WRC.

Tutela da FIA: A atribuição do cartão ativa a intervenção da Rally Safety Task Force da FIA. Esta equipa de especialistas passa a trabalhar diretamente com a organização local para reestruturar os planos de segurança e dar formação avançada (como aconteceu recentemente nos ralis do Japão e do Chile).

O impacto para o futuro

Embora a organização procure afastar o cenário de exclusão do mundial, a aplicação deste cartão amarelo colocará a edição de 2027 sob uma enorme pressão e vigilância apertada por parte dos delegados de segurança internacionais.

Claramente, algo falhou, pois nunca em circunstância nenhuma pode ser permitida a entrada de um veículo, seja ele qual for, a não ser que existam ordens expressas da cadeia de comunicação que começa no Diretor de Prova, e termina em quem está a guardar os acessos aos troços.

Num rali do Campeonato do Mundo (WRC), um troço ativo (especial) é tratado como um espaço hermeticamente fechado. A gestão de quem pode circular na pista para além dos concorrentes é governada por uma cadeia de comando rígida e estritamente vertical. O princípio fundamental do desporto é absoluto: nenhuma roda se move dentro de uma especial sem uma ordem direta emitida do topo.

Não sabemos o que aconteceu que levou ao sucedido, mas a cadeia técnica de comunicação do WRC está desenhada para ser infalível, mas a sua eficácia depende inteiramente da disciplina absoluta de quem segura as fitas de sinalização nos cruzamentos: sem ordem verbal confirmada pelo rádio do setor, a barreira nunca pode abrir. A investigação irá determinar ao detalhe onde esteve o erro…