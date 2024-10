Festa dos 30 anos do título de 1994: Didier Auriol de regresso ao WRC

Didier Auriol, Campeão Mundial de Ralis de 1994 vai regressar, por uma prova, no Rali do Japão, para celebrar o seu título e proporcionar aos fãs uma experiência nostálgica. Vai fazê-lo aos comandos de um Toyota GR Yaris Rally2 ‘japonês’…

O ‘outro’ francês campeão, na verdade, o primeiro, vai correr em celebração do seu título de 1994 conquistado com a Toyota e a guiar um Celica. O francês enfatiza que a participação é para se divertir e partilhar a experiência com os fãs, e não para procurar vencer. Como se calcula, terá que se adaptar a um carro com volante à direita bem como outras características diferentes dos carros que pilotou no passado. Apesar de considerar esta participação como uma espécie de ‘encerramento’ da sua carreira no WRC, Auriol não descarta a ideia de voltar a competir no futuro, em eventos selecionados, provavelmente, históricos. Este é mais um momento especial para os fãs dos ralis, de um piloto que deixou a sua marca no WRC,