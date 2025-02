Faltam 99 dias para o Rali de Portugal: 1995, o primeiro desde 1973 que não arrancou de Lisboa

O Rali de Portugal de 1995 foi o primeiro desde 1973 que não arrancou de Lisboa! Com as novas regras do WRC em 1995, a necessidade dos ralis ‘perderem’ um dia levou a que as partidas do Estoril terminassem, e se a proximidade do mar se manteve, o glamour do Estoril e Cascais foi trocado pela Figueira da Foz, que passou a ser muito conveniente para a prova.

Com esta mudança, terminou também a mítica etapa de asfalto e a característica mista que o Rali de Portugal teve durante muito tempo.

Não foi algo que os concorrentes da frente se preocupassem muito, pois a primeira etapa do Rali de Portugal era duríssima, troços em mau asfalto, muito propícios a furos devido a bermas muito sujas, e troços muito, muito difíceis.

Se recordamos, por exemplo, 1991, Serra da Lousã com 25 Km era terrível para os travões na descida final para a Lousã, Góis não era fácil, Arganil era ainda pior, mas nesse dia era a Freita que os pilotos mais receavam.

Nesse ano, muita chuva, neve, terra e asfalto. Tudo junto. François Delecour e ArminSchwarz ficaram lá. E não só!

Desde aí e até hoje nunca mais o Rali de Portugal teve troços de asfalto, exceção feita às super especiais.

E nunca mais o Rali de Portugal voltou a arrancar do distrito de Lisboa.

Felizmente, o Rally de Portugal Histórico, as Camélias e o Rali de Lisboa, devolveram os ralis a Sintra e Cascais, mas o Mundial de Ralis talvez volte um dia. Uma coisa é certa: tanta gente na Serra de Sintra como tiveram as passagens dos anos 80, duvidamos. Essa história não volta…