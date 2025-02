Faltam 88 dias para o Rali de Portugal, Carlos Bica: “o rali era muito duro, cheguei a perder 10 Kg em algumas edições”

Carlos Bica foi três vezes o melhor português no Rali de Portugal, nos tempos em que a prova era bastante mais uma corrida de resistência, mecânica, física e psíquica, que outra coisa qualquer. Participar no Rali de Portugal, uma prova de cinco dias com cerca de 2000 km, dos quais mais de 500 km em troços cronometrados, exigia uma estratégia meticulosa.

Na primeira etapa, disputada em asfalto, procurava-se um ritmo rápido e seguro, nas etapas seguintes, a gestão cuidadosa do carro nos pisos mais degradados era crucial para prevenir avarias mecânicas difíceis de resolver. Por fim, na quarta etapa, era o momento de equipar o carro com as melhores peças disponíveis e atacar:

“Como o rali durava cinco dias, com cerca de 2000 km e mais de 500 km de troços, tinha que existir alguma tática, pois quem tentasse fazer todo o rali a fundo, não chegaria ao fim. No meu caso, na primeira etapa, em asfalto, tentava andar rápido, sem cometer erros para não perder muito tempo, já que a segunda etapa era em terra e não convinha sair muito atrás por causa do pó. Nas segunda e terceira etapas, a palavra de ordem era tentar poupar o carro nos maus pisos para não ter problemas mecânicos muito graves, de difícil resolução. Na quarta etapa, o objetivo era colocar no carro as melhores peças para se poder atacar, pois alguns já estavam presos por fios tanto na mecânica como fisicamente. O Rali era muito duro e, nalgumas edições, cheguei a perder cerca de 10 quilos” disse Carlos Bica, que explicou algo que sucedia na altura e que hoje em dia, continua um pouco assim: “Na altura, o Rali de Portugal devia ser o evento que dava maior retorno mediático. Nas negociações com os patrocinadores, essa prova valia 40% do pacote total.”