Faltam 58 dias para o WRC 2024: Monte Carlo arranca com o Sisteron | AutoSport

Faltam cerca de dois meses, mais precisamente 58 dias para o arranque do Mundial de Ralis de 2024, com o habitual Rali de Monte Carlo, prova que já tem as inscrições abertas, e teve recentemente o seu percurso alterado face ao projetado inicialmente. O parque de assistência volta a mudar-se para Gap, após dois anos no Mónaco, e a razão da ida para Gap tem a ver com a procura de condições mais invernais. A ‘meteo’ anda muito incerta, mas a prova nos troços à volta de Gap garante com mais facilidade as condições que fizeram do Rali de Monte Carlo a prova mítica que é. Foi feita uma alteração ao percurso previsto para o dia de sábado, e a PE9 foi alterada passando a ser o troço Esparron e Oze (PE9/12, 18,79 km). A prova arranca na quinta-feira à noite com o mítico Sisteron, e se estiver com neve e gelo, pelo menos no Col de Fontbelle, é certo que vai haver diferenças significativas logo a abrir a prova.