Faltam 2 meses para o Rali de Portugal: o que já se sabe e os horários atualizados…

O Rali de Portugal, na sua 59ª edição, decorrerá de 7 a 10 de maio nas regiões Norte e Centro, com base operacional na Exponor, em Matosinhos. A prova, que conta para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), inclui as categorias Rally1, WRC2, WRC3 e Junior WRC.

Os Municípios envolvidos no itinerário da prova são: Águeda, Albergaria a-Velha, Amarante, Arganil, Cabeceiras de Basto, Coimbra, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Lousada, Matosinhos, Mortágua, Paredes, Sever do Vouga e Vieira do Minho.

O Rali de Portugal 2026 terá 23 especiais e as seguintes alterações principais:

Calendário: Shakedown antecipado para quarta-feira (6 de maio) em Baltar.

Percurso: Partida em Coimbra e dormida na Figueira da Foz (quinta); regresso do troço da Candosa (sexta); Arganil e Góis em sentido inverso.

Logística: Mortágua com dupla passagem e Góis com apenas uma.

Final: O pódio final será em Fafe e não em Matosinhos.

Alterações no Cronograma

Shakedown antecipado: Ao contrário do habitual, o Shakedown (Paredes/Baltar) realiza-se na quarta-feira à tarde (6 de maio), em vez de quinta-feira de manhã.

Partida e Super Especial: A cerimónia de partida será em Coimbra na quinta-feira (7 de maio) logo após o almoço, seguida das classificativas de Águeda/Sever e Sever/Albergaria, terminando o dia com a Super Especial da Figueira da Foz.

Novidades e regressos no percurso

Regresso da Candosa: Após 30 anos, o troço da Candosa volta ao rali (denominado como especial da Lousã), substituindo o percurso habitual (recente) da Lousã, que foi afetado pelos incêndios de 2025.

Sentido Inverso: As emblemáticas classificativas de Arganil e Góis serão percorridas em sentido inverso ao habitual.

Configuração de Sexta-feira: Devido às exigências de horários da FIA, o troço de Mortágua terá duas passagens, enquanto o de Góis terá apenas uma.

Estrutura do Fim de Semana

Sábado (9 de maio): Dupla passagem por quatro troços: Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes. O dia encerra com a Super Especial de Lousada.

Domingo (10 de maio): Dupla passagem por Vieira do Minho e Fafe.

Novo Local do Pódio: A Power Stage mantém-se em Fafe, mas o pódio final será também em Fafe, quebrando a tradição de terminar em Matosinhos.

Dados Técnicos e Curiosidades

Total de Especiais: O rali terá 23 classificativas (menos uma do que em 2025).

História da Candosa: É um troço mítico das décadas de 70 e 80, conhecido pelo piso estreito e traiçoeiro (saibro fino que vira lama pastosa com chuva). Não era disputado no WRC desde 1996.

Intervenção no Piso: O troço da Candosa será alvo de fortes melhoramentos para garantir as condições de segurança e competitividade exigidas atualmente.

Superfície da estrada

Terra em todas as especiais exceto a PEC3 Figueira da Foz (asfalto) e PEC19 Lousada (terra/asfalto).

Além disso, todas as outras especiais contêm pequenos trechos de asfalto (0,02 – 1,91 km de comprimento) num total de 16,61 km de asfalto (25,46 km se contarmos as segundas passagens).

Distância total dos troços: 345,14 km

Distância total do rali: 1.861,69 km

Horário atualizado

1ª Etapa quarta-feira 6 de maio

Shakedown (Baltar) 5,72 km 15:01

Quinta-feira 7 de maio

Início – Coimbra 14:00

PEC1 Águeda / Sever 15,08 km 15:05

PEC2 Sever / Albergaria 20,24 km 16:05

PEC3 SSS Figueira da Foz 2,1 km 18:05

2ª Etapa, sexta-feira 8 de maio

PEC4 Mortágua 1 14,59 km 07:35

PEC5 Arganil 1 19,03 km 08:55

PEC6 Lousã 1 7,07 km 10:13

Assistência remota Arganil 11:27

PEC7 Arganil 2 19,03 km 12:25

PEC8 Góis 15,5 km 13:20

PEC9 Lousã 2 7,07 km 14:03

PEC10 Mortágua 2 18,15 km 15:40

Assistência flexível A – Exponor 18:00

3ª Etapa, sábado 9 de maio

PEC11 Felgueiras 1 8,81 km 07:05

PEC12 Cabeceiras de Basto 1 19,91 km 08:05

PEC13 Amarante 1 25,95 km 09:35

PEC14 Paredes 1 16,09 km 11:05

Serviço B – Exponor 12h00

PEC15 Felgueiras 2 8,81 km 14:05

PEC16 Cabeceiras de Basto 2 19,91 km 15:05

PEC17 Amarante 2 25,95 km 16:35

PEC18 Paredes 2 16,09 km 18:05

PEC19 SSS Lousada 3,52 km 19:05

Assistência flexível C – Exponor 20:10

4ª Etapa, domingo 10 de maio

PEC20 Vieira do Minho 1 21,72 km 08:05

PEC21 Fafe 1 11,18 km 09:35

PEC22 Vieira do Minho 2 21,72 km 10:35

Reagrupamento Fafe 11:55

PEC23 Fafe 2 Powerstage 11,18 km 13:15

13:15 Pódio – Fafe 14:30

Final – Exponor 15:05