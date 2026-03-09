Faltam 2 meses para o Rali de Portugal: o que já se sabe e os horários atualizados…
O Rali de Portugal, na sua 59ª edição, decorrerá de 7 a 10 de maio nas regiões Norte e Centro, com base operacional na Exponor, em Matosinhos. A prova, que conta para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), inclui as categorias Rally1, WRC2, WRC3 e Junior WRC.
Os Municípios envolvidos no itinerário da prova são: Águeda, Albergaria a-Velha, Amarante, Arganil, Cabeceiras de Basto, Coimbra, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Lousada, Matosinhos, Mortágua, Paredes, Sever do Vouga e Vieira do Minho.
O Rali de Portugal 2026 terá 23 especiais e as seguintes alterações principais:
Calendário: Shakedown antecipado para quarta-feira (6 de maio) em Baltar.
Percurso: Partida em Coimbra e dormida na Figueira da Foz (quinta); regresso do troço da Candosa (sexta); Arganil e Góis em sentido inverso.
Logística: Mortágua com dupla passagem e Góis com apenas uma.
Final: O pódio final será em Fafe e não em Matosinhos.
Alterações no Cronograma
Shakedown antecipado: Ao contrário do habitual, o Shakedown (Paredes/Baltar) realiza-se na quarta-feira à tarde (6 de maio), em vez de quinta-feira de manhã.
Partida e Super Especial: A cerimónia de partida será em Coimbra na quinta-feira (7 de maio) logo após o almoço, seguida das classificativas de Águeda/Sever e Sever/Albergaria, terminando o dia com a Super Especial da Figueira da Foz.
Novidades e regressos no percurso
Regresso da Candosa: Após 30 anos, o troço da Candosa volta ao rali (denominado como especial da Lousã), substituindo o percurso habitual (recente) da Lousã, que foi afetado pelos incêndios de 2025.
Sentido Inverso: As emblemáticas classificativas de Arganil e Góis serão percorridas em sentido inverso ao habitual.
Configuração de Sexta-feira: Devido às exigências de horários da FIA, o troço de Mortágua terá duas passagens, enquanto o de Góis terá apenas uma.
Estrutura do Fim de Semana
Sábado (9 de maio): Dupla passagem por quatro troços: Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes. O dia encerra com a Super Especial de Lousada.
Domingo (10 de maio): Dupla passagem por Vieira do Minho e Fafe.
Novo Local do Pódio: A Power Stage mantém-se em Fafe, mas o pódio final será também em Fafe, quebrando a tradição de terminar em Matosinhos.
Dados Técnicos e Curiosidades
Total de Especiais: O rali terá 23 classificativas (menos uma do que em 2025).
História da Candosa: É um troço mítico das décadas de 70 e 80, conhecido pelo piso estreito e traiçoeiro (saibro fino que vira lama pastosa com chuva). Não era disputado no WRC desde 1996.
Intervenção no Piso: O troço da Candosa será alvo de fortes melhoramentos para garantir as condições de segurança e competitividade exigidas atualmente.
Superfície da estrada
Terra em todas as especiais exceto a PEC3 Figueira da Foz (asfalto) e PEC19 Lousada (terra/asfalto).
Além disso, todas as outras especiais contêm pequenos trechos de asfalto (0,02 – 1,91 km de comprimento) num total de 16,61 km de asfalto (25,46 km se contarmos as segundas passagens).
Distância total dos troços: 345,14 km
Distância total do rali: 1.861,69 km
Horário atualizado
1ª Etapa quarta-feira 6 de maio
Shakedown (Baltar) 5,72 km 15:01
Quinta-feira 7 de maio
Início – Coimbra 14:00
PEC1 Águeda / Sever 15,08 km 15:05
PEC2 Sever / Albergaria 20,24 km 16:05
PEC3 SSS Figueira da Foz 2,1 km 18:05
2ª Etapa, sexta-feira 8 de maio
PEC4 Mortágua 1 14,59 km 07:35
PEC5 Arganil 1 19,03 km 08:55
PEC6 Lousã 1 7,07 km 10:13
Assistência remota Arganil 11:27
PEC7 Arganil 2 19,03 km 12:25
PEC8 Góis 15,5 km 13:20
PEC9 Lousã 2 7,07 km 14:03
PEC10 Mortágua 2 18,15 km 15:40
Assistência flexível A – Exponor 18:00
3ª Etapa, sábado 9 de maio
PEC11 Felgueiras 1 8,81 km 07:05
PEC12 Cabeceiras de Basto 1 19,91 km 08:05
PEC13 Amarante 1 25,95 km 09:35
PEC14 Paredes 1 16,09 km 11:05
Serviço B – Exponor 12h00
PEC15 Felgueiras 2 8,81 km 14:05
PEC16 Cabeceiras de Basto 2 19,91 km 15:05
PEC17 Amarante 2 25,95 km 16:35
PEC18 Paredes 2 16,09 km 18:05
PEC19 SSS Lousada 3,52 km 19:05
Assistência flexível C – Exponor 20:10
4ª Etapa, domingo 10 de maio
PEC20 Vieira do Minho 1 21,72 km 08:05
PEC21 Fafe 1 11,18 km 09:35
PEC22 Vieira do Minho 2 21,72 km 10:35
Reagrupamento Fafe 11:55
PEC23 Fafe 2 Powerstage 11,18 km 13:15
13:15 Pódio – Fafe 14:30
Final – Exponor 15:05
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI