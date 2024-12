Falta um mês para o arranque do WRC 2025: o essencial que precisa de saber

O Campeonato do Mundo de Ralis de 2025 prepara-se para uma temporada de mudanças e desafios. A competição, que será a 53ª edição da série, contará com novos regulamentos técnicos e desportivos, além de um calendário ampliado para catorze rondas, incluindo novos destinos e equipas reformuladas.

Em termos de regulamentos técnicos e desportivos, os carros Rally1 deixam de contar com o sistema híbrido introduzido em 2022. O peso mínimo será reduzido para 1180 kg, e o restritor de ar será ajustado (36 mm para 35 mm) de modo a manter uma relação peso-potência equivalente.

A Hankook assume-se como novo fornecedor oficial de pneus, substituindo a Pirelli.

A Hyundai confirmou que Ott Tänak e Martin Järveoja continuarão a pilotar para a sua equipa em 2025, Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe prolongaram o seu contrato por um ano com a equipa, Adrien Fourmaux e Alexandre Coria passaram da M-Sport para pilotar um terceiro carro a tempo inteiro.

A Toyota Gazoo Racing WRT confirmou a promoção de Sami Pajari ao escalão superior para disputar uma época completa e manteve Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, que regressam a tempo inteiro, depois de terem disputado uma época parcial em 2024, juntando-se a Elfyn Evans e Scott Martin e Takamoto Katsuta e Aaron Johnston como concorrentes a tempo inteiro da equipa. O recém-coroado campeão do WRC2, Sami Pajari, que disputou corridas selecionadas com a equipa em 2024, foi contratado para um programa a tempo inteiro. No entanto, a ele se junta o novo copiloto Marko Salminen, na sequência da saída de Enni Mälkönen no final da época passada. Sébastien Ogier e Vincent Landais (que falta na tabela abaixo) continuam a disputar uma época parcial com a equipa em provas selecionadas com a Toyota a apresentar cinco carros nessas provas.

Há também um novo sistema de pontuação: pontos atribuídos aos 10 primeiros e bónus para os mais rápidos no domingo e na Power Stage.

Mudanças no Calendário

O calendário expande-se para 14 rondas, com a inclusão dos Ralis das Ilhas Canárias, Paraguai e Arábia Saudita. O Rali da Croácia e o Rali da Polónia saem do calendário, mas há planos para o regresso da Croácia em 2026.

Calendário do WRC 2025

O que esperar em 2025

Com novos regulamentos, pneus em desenvolvimento e alterações no calendário, 2025 promete ser uma temporada de transição e ajustes. A estreia da Hankook no fornecimento de pneus e o fim dos sistemas híbridos podem nivelar ainda mais a competição, enquanto o regresso de ralis históricos e a inclusão de novos eventos trarão maior diversidade e desafios inéditos ao campeonato.

O WRC 2025 começa no emblemático Rali de Monte Carlo, em janeiro, e culmina no deserto saudita, em novembro.