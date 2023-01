Falta 1 semana: WRC arranca com o 91º Rallye de Monte-Carlo | AutoSport

Está tudo preparado no Mónaco para receber o arranque do WRC 2023. Mais compacto geograficamente, mas ainda assim, muito seletivo, o percurso do rali tem 50% do itinerário modificado face a 2022, tem novas características, graças a uma série de troços ainda mais exigentes do que é habitual.

O shakedown realiza-se quinta-feira, 19 de Janeiro, a partir das 8:31h, onde se farão os ajustes finais antes da partida oficial, na mesma noite, a partir das 17h30, na Place du Casino em Monte-Carlo. No menu desta primeira sessão noturna, o ‘Turini’, dois troços para um total de 40,02km, incluindo uma nova versão de La Bollène-Vésubie/Col de Turini (SS1 – 15. 12km – 19:05h), e depois La Cabanette/Col de Castillon (SS2 – 24,90km – 20:03h) que, pela primeira vez na história do rali, permitirá aos pilotos passar cinco ‘Col’ seguidos: Col de l’Orme (1000m), Col de l’Ablé (1149m), Col de Braus (1002m), Col Saint-Jean (642m) e Col de Castillon (706m).

Na sexta-feira, 20 de janeiro, as equipas seguem para norte com dupla passagem por três troços, e uma paragem para mudar pneus em Puget-Théniers. Começa com Roure/Roubion / Beuil (SS3/6 – 18,33km – 08:09/13:23) no sopé do Parque Nacional Mercantour, via Col de la Couillole (1678m), segue-se depois uma sequência exigente que consiste em Puget-Théniers /Saint-Antonin (SS 4/7 – 19.79km – 09:22h/14:36h) seguido de Briançonnet/Entrevaux (SS5/8 – 14,55km – 10:25h/15:39h) via Col du Buis (1196m) e Val-de-Chalvagne.

No menu os Alpes-de-Haute-Provence para o terceiro dia, no sábado 21 de Janeiro.

O dia mais longo do Rally começa com Le Fugeret/Thorame-Haute (SS9/12 – 16,80km – 7:24/13:31), e continua com Malijai/Puimichel (SS10/13 – 17,31km – 09:05/15:05) e Ubraye /Entrevaux” (SS11/14 – 21,78km – 11:17/17:23, já de noite.

Por último, mas não menos importante, no domingo 22 de janeiro, estão programados quatro troços, no nordeste dos Alpes Marítimos, dupla passagem por Lucéram/Lantosque (SS15/17 – 18,82km – 06:57/09:40) e La Bollène-Vésubie/Col de Turini (SS 16/18 – 15,12km – 08:05/11:18), que será a Power Stage.