Fafe e as mil e uma configurações: a história de um ícone dos ralis

A evolução do troço de Fafe, das origens às versões atuais…

O Rallye Serras de Fafe tem uma longa história que remonta aos anos 70, mas ainda não com o atual nome, claro. quando estamos a cerca de duas semanas da prova de abertura do CPR 2025, recordamos o que foram as ‘1001 versões’ até existentes do troço de Fafe, que, claro, nem sempre se chamou assim.

Desde Pereira, Fafe-Lameirinha, Fafe, Lameirinha e Ruivães, o nome mudou, mas o ‘solo sagrado’ foi basicamente o mesmo. Mais quilómetro aqui, outro ali…

Pereira, Confurco ou Cabeço da Pedra Sentada são hoje em dia locais de romaria, e a maior parte dos troços, ‘tocou’ quase sempre nos três locais. O troço teve como grande impulsionador, Parcídio Summavielle, ex-Presidente da Câmara de Fafe, cidadão honorário da Cidade, pois foi ele que desbravou muitos dos caminhos que agora são revisitados pela nata do WRC, ERC ou CPR.

Muitas das aldeias de Fafe não tinham acessos, até o médico tinha que ir a pé e depois de abertas as primeiras estradas para todos os povoados serranos, a base dos troços de Fafe começou a nascer.

Depois, juntaram-se duas vontades, a de Parcídio Summavielle desenvolver o seu concelho e César Torres ter mais e melhores troços para o seu Rali de Portugal. O resultado são algumas das melhores estradas para ralis…em todo o mundo!

Como se calcula, não foi só uma estrada desbravada em Fafe, foram imensas, e se não servem hoje em dia de troço, são acessos. Ou já foram troços. Sim, porque Fafe não há só um, há…mil e um!

A primeira versão 1 chamava-se Pereira, tinha 7.7 km, foi utilizado no Troféu de Iniciados do Norte 1975 / Rali de São Mamede 1977, foi a primeira versão do troço que mais tarde foi conhecido como Fafe-Lameirinha. Começava no Confurco e terminava na Lameira. Na Volta ao Minho 1976 / Rali Sport Clube do Porto 1979 foi feito em sentido contrário. Rali Fapobol 1977, com 7.0 Km, utilizava uma nova estrada no início que ligava a povoação de Barbosa a Vila Pouca. Pereira com 8.0 km foi utilizado na Volta Galp a Portugal 1983, era uma versão mais longa de Pereira , que começava em Moreira de Rei e não em Barbosa.

Depois veio Fafe-Lameirinha com 10.0 km, e que foi utilizado nos ralis de Portugal 1984-5-6-7-8-9-90-1-2-3, Rali do Porto 1988-9, Rali Esso, Futebol Clube do Porto 1990-1-2-3, Rali Portopetróleos 1995. Era uma versão mais longa que Pereira e terminava junto ao cemitério de Lagoa.

Fafe com 20.4 km foi utilizada no Rali de Portugal 1994-5 e Rali Portopetróleos 1994. Introduziu-se uma estrada nova nunca usada das versões ‘Lameirinha’ e que ligava a povoação de Vila Pouca a Ruivães, Paredes e por fim a Lameira, onde retomava percursos antigos.

Outra versão de Fafe/Lameirinha tinha 15.1 km, foi usada nos Rali de Portugal 1996-7-8-9-2000-1, Rali Esso Futebol Clube do Porto 1998-9-2000, Rali Futebol Clube do Porto 2001-3-4. Utilizava o percurso em sentido contrário até Vila Pouca, e terminava no cemitério de Lagoa.

Fafe/Lameirinha com 9.0 km foi utilizado no Rali Esso Futebol Clube do Porto 1996-7, utilizava uma versão mais curta que começava 1 km depois na aldeia de Povoação.

Fafe/Lameirinha com 14.8 km foi usado no Rali Futebol Clube do Porto 2002, era 300m mais curto no final para permitir a ligação a outro troço.

A quilometragem de Lameirinha passou de 18.2 Km para 16.8 Km, foi utilizada no Rali Futebol Clube do Porto 2005, e aqui deu-se uma revolução total! Os primeiros 4.3 km eram novos numa estrada nova criada como

acesso a um parque eólico. Do km 4.3 ao 6.3 era em estrada já utilizada e passava no salto da Pereira.

Logo após o salto da Pereira o troço utilizava 1.2 km de percurso novo e de novo utilizava estradas de

acesso a torres eólicas. Do km 7.5 ao 10.7 era o percurso clássico que passava pelo Confurco e salto da

Pedra Sentada.

Quase a chegar ao antigo final junto ao cemitério de Lagoa o troço virava à direita e utilizava pela primeira vez 5.8 km de estradas novas nunca antes utilizadas em ralis. Do km 16.5 até ao final junto à EM 614, o troço reutilizava o antigo troço de São Pedro mas em sentido contrário. Destes 5.8 km foram abolidos 1400m. Estes 1400m nunca tinham sido usados em ralis e nunca mais o foram. Pelo road-book o troço tinha 18.2 km, mas no jornal Motor tinha 16.85 km. Como era um pedaço de troço que era tipo em círculo, foi abolida essa parte e no cruzamento onde viravam à direita, passaram a virar à esquerda e retomavam a versão 18.2 km sem fazerem esse circulo de 1400m.

A versão Lameirinha com 21.9 km foi usada no Rali Futebol Clube do Porto 2006-7, Rali do Porto 2008, era um misto das versões, com cerca de 1.5 km de percurso que foi eliminado do troço na zona da central eléctrica.

A Lameirinha de 21.1 km foi utilizada no Rali do Porto 2009, e pela primeira vez em muitos anos o troço foi feito na versão contrária (norte-sul). O percurso correspondia à versão de 21.9 Km mas em sentido contrário, à exceção de 1.2 km de percurso na zona do salto da Pereira que foram eliminados. Pela primeira vez fez-se o salto da Pedra Sentada em sentido contrário.

Na Lameirinha com 15.3 km, que foi utilizada no Rali Serras de Fafe 2010/2011, o início era em Vila Pouca este troço usava o percurso da versão de 21.1 Km, no final cruzava a EM 614 e ia terminar junto à Barragem da Queimadela.

Houve também uma versão que terminava na EM 614.

Ruivães com 13.2 km foi utilizada no Rali Serras de Fafe 2011-3 e consistia nos primeiros 13.2 km da Fafe/Lameirinha de 15.1 Km e terminava no Confurco.

Fafe com 6.3 km foi utilizada no Fafe World Rallysprint 2012, começava em Vila Pouca e terminava 300 metros após o salto da Pedra Sentada. Passava pelo salto da Pereira e pelo Confurco.

Ruivães com 12.8 km, foi utilizada no Rali Serras de Fafe 2012, consistia na versão Ruivães de 13.2 Km mas feita em sentido contrário. Começava no Confurco, fazia o salto da Pereira ao contrário e terminava na Lameira.

Lameirinha com 13.1 km utilizada no Rali Serras de Fafe 2012, consistia numa versão mais curta que acabava junto à EM 614. Não descia para as proximidades da Barragem da Queimadela.

Por fim, Lameirinha com 9.2 km, do Rali Serras de Fafe 2013, eram os últimos 9.2 km em sentido contrário da versão Lameirinha de 15.3 Km e pela segunda vez o salto da Pedra Sentada erai feito ao contrário e o troço terminava no Confurco.

Como se percebe, Fafe já foi feita por todos os lados e mais alguns. No mapa em cima, pode ter uma ideia do que já foi utilizado no troço de Fafe, isto sem falar em todos os outros da zona, que dão para um rali do CPR inteiro com facilidade.

Por J. L Abreu e João Costa