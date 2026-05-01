A Odisseia do Rali de Portugal: seis dÃ©cadas de emoÃ§Ãµes e transformaÃ§Ãµes

Ao longo dos seus mais de 50 anos de histÃ³ria, o Rali de Portugal tem sido um camaleÃ£o, adaptando a sua estrutura Ã s exigÃªncias dos tempos e das regras. As suas fases mais emblemÃ¡ticas remontam aos gloriosos dias em que a caravana partia de Lisboa â€“ mais precisamente do Estoril â€“ e, apÃ³s dias de intensa batalha, regressava ao mesmo ponto para a consagraÃ§Ã£o dos herÃ³is.

Com o endurecer das regras da FIA, a prova migrou para o norte do paÃ­s, adotando o formato de “boucles”. ApÃ³s uma dÃ©cada vibrante no Algarve, o coraÃ§Ã£o do rali fixou-se no Porto (Matosinhos), de onde irradia para troÃ§os lendÃ¡rios como Arganil, Fafe e Amarante, com memÃ³rias ainda frescas das passagens por Viana do Castelo e Ponte de Lima.

Os anos dourados da TAP e as ligaÃ§Ãµes determinantes

No que concerne Ã sua estrutura, a prova portuguesa, como seria de esperar, acompanhou as evoluÃ§Ãµes impostas pelas entidades reguladoras. Quando o 1.Âº Rali Internacional TAP nasceu, em 1967, a inspiraÃ§Ã£o mais lÃ³gica era “emular” o Rali de Monte Carlo, entÃ£o o evento mais cÃ©lebre do calendÃ¡rio. Assim, a ediÃ§Ã£o inaugural arrancou com um percurso de concentraÃ§Ã£o verdadeiramente global, com partidas de dez cidades onde a Transportadora AÃ©rea Portuguesa (TAP) operava: Londres, Copenhaga, Munique, AmesterdÃ£o, Frankfurt, Bruxelas, Paris, Madrid, Porto e Lisboa.

As equipas inscritas convergiram em direÃ§Ã£o Ã pitoresca cidade espanhola de San Sebastian, onde se iniciava o percurso comum de seis etapas que as conduziria Ã s arcadas do icÃ³nico Casino do Estoril. A TAP, enquanto patrocinadora principal, visava, naturalmente, potenciar as rotas em que operava atravÃ©s da visibilidade da prova. AlÃ©m dos percursos de concentraÃ§Ã£o, outra caracterÃ­stica marcava esses dias: o desempenho nas ligaÃ§Ãµes era o fator primordial para determinar as classificaÃ§Ãµes. Em 1968, apenas oito especiais de classificaÃ§Ã£o, num total de 94 km, pontuavam. Embora Sintra, Montejunto, Caramulo, LousÃ£ e Arganil jÃ¡ figurassem no mapa, os troÃ§os cronometrados ainda nÃ£o detinham grande preponderÃ¢ncia. Os ralis eram decididos nos setores de ligaÃ§Ã£o, em estradas abertas ao pÃºblico, com controlos horÃ¡rios estrategicamente distribuÃ­dos ao longo do percurso, exigindo dos pilotos um ritmo rÃ¡pido e constante para evitar penalizaÃ§Ãµes por atraso. A noite assumia uma preponderÃ¢ncia especial no horÃ¡rio da prova, pois a menor densidade de trÃ¡fego permitia mÃ©dias de velocidade mais elevadas.

A RevoluÃ§Ã£o dos cravos e a ascensÃ£o das especiais

A Ãªnfase nas ligaÃ§Ãµes persistiu atÃ© meados dos anos 70, um perÃ­odo de profunda transformaÃ§Ã£o em Portugal, marcado pela “RevoluÃ§Ã£o dos Cravos” em 1974. Gradualmente, o rali adaptou-se: mudou para uma data na primavera e o Instituto do Vinho do Porto assumiu o patrocÃ­nio principal, sucedendo Ã TAP. Por esta altura, o formato do rali jÃ¡ se tornava mais “familiar”, com eventos divididos em quatro a cinco dias, uma estrutura que evoluiria continuamente ao longo do tempo.

Em 1973, ano inaugural do Mundial de Ralis, a visÃ£o de CÃ©sar Torres jÃ¡ delineava pilares estruturais que perdurariam por dÃ©cadas, embora com variaÃ§Ãµes sobre o tema. As regiÃµes de Viseu, Arganil, Ponte de Lima e Arganil constituÃ­am o esqueleto do rali, recebendo afinaÃ§Ãµes pontuais.

A Lenda da “Noite de Sintra” e as mudanÃ§as drÃ¡sticas

Em 1976, Sintra passou de abertura a encerramento da prova, dando origem Ã lendÃ¡ria “Noite de Sintra”, um espetÃ¡culo que gravou o seu nome na histÃ³ria. O seu sucesso foi tal que chegou a abrir e a fechar o rali, atÃ© que em 1982 a mÃ­tica noite se desvaneceu. O rali havia mudado, e a sua “espinha dorsal” era agora composta por Sintra, Ponte de Lima, Fafe, MarÃ£o e Arganil.

O trÃ¡gico acidente de 1986 na Lagoa Azul ditou uma profunda remodelaÃ§Ã£o no ano seguinte, e em 1987 a prova “fugiu” de Sintra, mas permaneceu nas imediaÃ§Ãµes. TÃ£o perto que a especial de arranque da prova se realizou no AutÃ³dromo do Estoril. Em 1990, o AutomÃ³vel Clube de Portugal (ACP) descobriu o Jamor como palco para o arranque, mantendo-se aÃ­ atÃ© 1992. No ano seguinte, 1993, a super especial foi abolida, com o rali a arrancar de imediato com um troÃ§o “a sÃ©rio”, o Gradil.

Em 1995, uma nova e significativa mudanÃ§a marcou o fim da cÃ©lebre etapa de asfalto, transformando o Rali de Portugal num evento integralmente disputado em piso de terra. Terminava, assim, o rali misto que o havia caracterizado atÃ© entÃ£o. CÃ©sar Torres faleceu em 1997 e, no ano seguinte, a sua equipa, entÃ£o liderada por Eduardo Portugal Ribeiro, ainda esteve ao leme, mas em 1999 uma nova equipa do ACP assumiu as rÃ©deas.

O “Deserto” e o renascimento no Algarve

Na sequÃªncia do desaparecimento de CÃ©sar Torres, AntÃ³nio Mocho assumiu a lideranÃ§a do evento, que sofreu algumas alteraÃ§Ãµes de formato, ainda que nÃ£o radicais. A super especial de Baltar foi introduzida, e o cenÃ¡rio permaneceu relativamente estÃ¡vel atÃ© 2001, o “ano da tormenta”, que culminou na saÃ­da da prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

A histÃ³ria Ã© amplamente conhecida: o Rali de Portugal atravessou um “deserto” de trÃªs anos em TrÃ¡s-os-Montes, pontuando apenas para o Campeonato Nacional de Ralis. No entanto, com a mudanÃ§a na presidÃªncia do ACP e a entrada de Carlos Barbosa em 2004, uma das suas promessas eleitorais centrava-se na recolocaÃ§Ã£o do Rali de Portugal no WRC, e o sucesso nÃ£o tardou a concretizar-se.

ApÃ³s duas candidaturas bem-sucedidas em 2005 e 2006, o WRC regressou a Portugal no ano seguinte, mas desta vez ao Algarve, uma regiÃ£o inÃ©dita para a prova. Rapidamente, o rali demonstrou ser um enorme sucesso, beneficiando de fantÃ¡sticas estruturas de apoio, como o EstÃ¡dio Algarve e a Ã¡rea adjacente para o Parque de AssistÃªncia. AlÃ©m disso, os troÃ§os da Serra do CaldeirÃ£o revelaram-se excelentes â€” um aspeto sempre muito elogiado pelos pilotos â€” e tudo decorreu de forma perfeita durante sete ediÃ§Ãµes.

O Regresso triunfante ao Norte: Onde o pÃºblico Ã© Rei

Contudo, a afluÃªncia de pÃºblico, que sempre caracterizou o rali em Portugal, era menor no Algarve comparativamente ao resto do paÃ­s. Por essa razÃ£o, a FIA desafiou o ACP a regressar ao Norte, especialmente apÃ³s o sucesso estrondoso do Fafe Rali Sprint. Foi uma “mensagem” impossÃ­vel de ignorar.

Hoje, uma dÃ©cada depois, na caravana do WRC, poucos se recordam do rali no Algarve, pois nada falta ao Rali de Portugal, muito menos o fervoroso pÃºblico. O Rali de Portugal sempre foi, e continua a ser, apesar de todas as suas atribulaÃ§Ãµes, um evento fantÃ¡stico que combina o puro divertimento do desporto motorizado com a excelÃªncia da pilotagem em troÃ§os tÃ£o dÃ­spares como Sintra, Fafe, MarÃ£o, Cabreira, Arganil ou Ponte de Lima, tudo isto em cenÃ¡rios fantÃ¡sticos de um paÃ­s tÃ£o pequeno quanto diversificado.