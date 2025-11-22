Evans, Ogier e Rovanperä preparam-se para um histórico desfecho a três no WRC

O Rally da Arábia Saudita será palco de uma das finais mais imprevisíveis dos últimos anos, com Elfyn Evans, Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä numa luta direta pelo título mundial do WRC de 2025. Os três pilotos chegam a Jeddah separados por apenas 24 pontos, cada um com trajetórias distintas ao longo da temporada.

Evans: Regularidade absoluta sob pressão crescente

Elfyn Evans lidera com 272 pontos fruto de uma campanha assente na consistência: terminou todas as 13 rondas, com oito pódios e dois triunfos, incluindo a vitória no desafiante Rali Safari. Apesar de não ter dominado todas as provas, Evans mostrou persistência e capacidade de somar pontos mesmo nos momentos menos favoráveis, mantendo-se sempre na luta pelo campeonato. A pressão aumentou com o ritmo forte de Ogier na segunda metade do ano, mas o galês permaneceu firme, conservando uma vantagem mínima de três pontos na classificação.

Ogier: A eficácia do campeão na corrida pelo nono título

Sébastien Ogier, com 269 pontos e seis vitórias em dez participações, manteve o habitual controlo estratégico, mesmo tendo falhado três eventos. Abriu o ano com triunfo em Monte-Carlo e assinou conquistas consecutivas em Portugal, Sardenha, Paraguai, Chile e Japão, consolidando-se como o piloto com mais vitórias em 2025.

Um erro no Rali da Europa Central complicou-lhe a disputa, mas a vitória no Japão recolocou-o perto de Evans, aproveitando o fator de desempate em caso de igualdade pontual graças ao número superior de vitórias.

Rovanperä: Talento, oscilações e o derradeiro desafio

Kalle Rovanperä, terceiro com 248 pontos, viu a sua campanha marcada por altos e baixos. O finlandês venceu três provas e mostrou velocidade tanto em asfalto como em terra, mas os abandonos no Safari e na Acrópole/Grécia comprometeram as suas hipóteses. Triunfos decisivos nas Canárias, Finlândia e Europa Central mantêm-no matematicamente na corrida pelo título, embora seja necessário um resultado excecional na Arábia Saudita, associado a problemas dos rivais, para garantir a terceira coroa, antes de se despedir do WRC.

O que está em jogo na Arábia Saudita

Evans será campeão se perder até dois pontos para Ogier no derradeiro rali. Ogier precisa ultrapassar Evans por três pontos ou mais, ou vencer o eventual desempate pelo número de vitórias. Rovanperä terá de conquistar quase todos os pontos disponíveis e esperar por desfechos desfavoráveis para os adversários.

A estreia do Rally da Arábia Saudita traz ainda uma incógnita: mais de 300 km de troços rápidos no deserto e ausência de dados históricos, o que pode decidir o título até à última especial de domingo.