Europeu de Ralis junta-se ao WRC+… e preço é o mesmo | AutoSport

Com o WRC Promoter a tornar-se também promotor do ERC a notícia já era esperada: O Europeu de Ralis, que deixou o Eurosport Events, junta-se ao WRC+ pelo que vai poder ver todos os troços do Europeu de Ralis ao vivo em diferido em 2022 com o WRC+. O Europeu de Ralis está incluído na assinatura do WRC+ e os utilizadores não têm de comprar um pacote/subscrição extra.

O WRC+ tem sido um ‘must’ para os fãs do Mundial de Ralis desde o seu lançamento pelo Promotor do WRC em 2018. Agora que o WRC Promotor acrescentou o ERC à sua carteira de direitos comerciais, os adeptos também poderão desfrutar do ERC através do WRC+.

Cada especial de cada ronda do ERC será transmitida ao vivo e a ‘pedido’ dos fãs, a qualquer hora, para assistir no WRC+ quando, onde e como quiserem. O resto, já se conhece, uma cobertura completa e uma equipa de apresentadores experiente, entrevistas e reportagens de bastidores.

Fora dos fins de semana dos ralis, os fãs poderão desfrutar de um arquivo repleto de vídeos exclusivos, highlights, especiais históricos e documentários tanto do WRC como do ERC. Os comentários ao vivo para o ERC estarão disponíveis, como sempre, em inglês.