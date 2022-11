Estreia vitoriosa do Skoda Fabia RS Rally2: Andreas Mikkelsen vence Lausitz Rallye | AutoSport

A Skoda Motorsport não poderia ter desejado melhor estreia competitiva para o Fabia RS Rally2 pois o seu novo modelo para a modalidade dominou o Lausitz Rallye, prova em pisos de terra disputada no leste da Alemanha.

O carro esteve confiado a Andreas Mikkelsen e a responsabilidade de preparação e manutenção foi novamente entregue à Toksport, estrutura que já acompanha o piloto norueguês no WRC.

Mikkelsen esteve sempre na frente da classificação e foi o melhor em 7 das 10 classificativas que compunham o programa do evento e terminou com uma vantagem de 21,6 segundos para o segundo classificado.

No entanto, a ausência de pilotos que costumam discutir com o piloto as primeiras posições no WRC2 ou mesmo as condições em que se disputou a prova não permitem aquilatar a evolução do novo carro face à versão que tem nos últimos anos dominado o agrupamento na cena mundial dos ralis, esse é um ‘tira teimas’ que só o tempo fará, mas o primeiro sinal é bom, já que por muito que o carro tenha nascido bem, até aqui só tinha testado e por muito que a Skoda o tenha feito, não há nada como a ‘dura realidade’ dos ralis.

Seja como for, e olhando para o que a Skoda fez no passado, os adversários que se cuidem, porque se a versão atual já tem uma enormíssima maior percentagem de vitórias face à concorrência, um carro eventualmente melhor só irá reforçar isso mesmo…

O Lausitz Rallye constituiu em 2022 mais uma vez a Final do FIA European Rally Trophy.

À partida apresentaram-se cinco pilotos com hipóteses de discutir o título mas foi o sueco Tom Kristensson, ao volante de um Hyundai i20N Rally2, quem levou os louros com larga vantagem para o checo Adam Brezik num Skoda Fabia Rally2 Evo.

Antes de Brezik, tinha sido o também checo Filip Mares, em viatura idêntica, quem mais próximo rodou do futuro campeão mas que veio a desistir no último troço cronometrado da prova.

João F. Faria