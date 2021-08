Estreia promissora do Hyundai i20 N Rally2, mas com trabalho pela frente… | AutoSport

Facto: Ao cabo de 16 troços do Rali de Ypres, há dois Hyundai i20 N Rally2 na frente do WRC2. Contudo, se juntarmos os RC2, devido aos problemas que tiveram, os dois Hyundai i20 N Rally2 estão muito longe dos melhores WRC3.

No WRC2, Oliver Solberg estendeu a sua liderança apesar de ter completado a maior parte dos troços de hoje sem direção assistida. Depois de no final do dia de sexta-feira, Teemu Suninen (Ford) e Jari Huttunen (no segundo Hyundai) sofrerem furos, Solberg começou o dia com 2m48.7s de avanço, e tem nesta altura 3m36.1s de avanço para Hutunen.

Este foi um dia em que Solberg teve de contar com a ajuda do navegador, Aaron Johnston, para puxar o travão de mão nas curvas mais apertadas pois sem direção assistida o jovem sueco não conseguia virar o suficiente o carro: “Fiz 85km sem direção assistida, e digo-vos, é absolutamente louco”, disse o jovem, completamente exausto: “É uma pena termos perdido uma boa posição na classificação geral, mas o principal é que a Hyundai esteja numa boa posição no WRC2, e nós estamos a liderar”, acrescentou.

Nikolay Gryazin regressou depois de sair de estrada ontem com o seu Volkswagen Polo GTI R5. Está a 47m 22.2seg da liderança. Este foi um dia mau para as equipas da M-Sport Ford. Suninen retirou o seu Fiesta Rally2 com problemas mecânicos de manhã, uma consequência de uma ligeira saída de estrada ontem para um campo. O seu companheiro de equipa, Tom Kristensson não reiniciou a sua prova devido a danos sofridos num acidente no dia da abertura do rali.

Na verdade, o que queremos mesmo saber é o que ‘vale’ o novo Hyundai i20 N Rally2, e a principal conclusão é que é cedo… para tirar conclusões. Andrea Adamo já tinha dito que não fazia sentido esperar que o novo carro chegasse e arrasasse a concorrência. E na verdade, olhando para os RC2, contando com os WRC2 e WRC3 juntos, sabendo que os novos Hyundai não podem estar nesta altura no topo das suas capacidades, porque a concorrência não anda propriamente a dormir, ao cabo de quatro troços, na sexta-feira, o melhor Hyundai i20 N Rally2, o de Oliver Solberg era apenas quinto, a 22.7s de Teemu Suninen. No final do dia, Solberg era segundo a 16.7s do Citroën C3 Rally2 de Yohann Rossel.

Resumindo, é obviamente cedo para tirar conclusões, mas se olharmos para os números antes de vários protagonistas terem problemas, percebemos que o carro tem potencial, mas precisa de trabalho, o que nesta altura é normalíssimo. Daqui a duas ou três provas, já se poderão tirar mais conclusões.