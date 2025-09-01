Estreia do Paraguai no WRC recebe elogios unânimes: Solberg recebeu…70.000 novos seguidores
A tão aguardada estreia do Paraguai no Campeonato Mundial de Ralis (WRC) superou todas as expectativas. Pilotos e equipas teceram rasgados elogios à execução impecável do evento inaugural por parte da nação sul-americana.
O Paraguai, o 38.º país a acolher uma etapa do WRC, deu uma verdadeira aula de organização de ralis, com zero cancelamentos de especiais, sem atrasos e com uma multidão apaixonada que deixou uma impressão duradoura nas maiores estrelas do campeonato.
“Este rali, para mim, é um dos melhores em que já participei”, declarou Takamoto Katsuta. “Não houve cancelamentos de especiais, nem sequer atrasos; tudo decorreu sem problemas. Havia muito trânsito, mas os organizadores, a polícia e o exército fizeram um trabalho incrível para resolver a situação. Fiquei muito, muito impressionado. O parque de assistência também estava bem concebido e todos se divertiram, o que é muito importante.”
Ott Tänak corroborou estes sentimentos, destacando o quão notável foi o feito para um evento de estreia: “De um modo geral, diria que os organizadores fizeram um trabalho excelente, considerando que é a primeira vez que estão no campeonato com as multidões que tivemos. Não tivemos atrasos nem especiais canceladas. Foi quase uma surpresa, mas definitivamente positiva.”
“Para mim, foi a melhor experiência que tive num rali. A quantidade de fãs, as pessoas”, exclamou Oliver Solberg com entusiasmo. “Ganhámos mais 70.000 seguidores nas redes sociais. Foi absolutamente fantástico — uma experiência incrível.”
Josh McErlean mostrou-se igualmente impressionado: “As pessoas, a atmosfera e a forma como organizaram o rali – penso que muitas pessoas podem aprender a montar um espetáculo como este.”
O empenho do Paraguai foi exemplificado pelo envolvimento direto do Presidente Santiago Peña, incluindo uma memorável volta de “shakedown” com o eventual vencedor, Sébastien Ogier. “É, sem dúvida, um sucesso para uma primeira vez aqui”, refletiu Ogier. “Todas as pessoas estavam muito entusiasmadas com o rali, até mesmo o presidente nos acompanhou durante todo o fim de semana. Na verdade, talvez ele tenha sido o meu amuleto da sorte.”
Grégoire Munster observou que o evento superou muitos ralis já estabelecidos: “A atmosfera que tivemos dos fãs foi incrível e, honestamente, o evento, para uma primeira vez, foi realmente bem organizado – melhor do que alguns eventos de longa data.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI