Estreia do Paraguai no WRC recebe elogios unânimes: Solberg recebeu…70.000 novos seguidores

A tão aguardada estreia do Paraguai no Campeonato Mundial de Ralis (WRC) superou todas as expectativas. Pilotos e equipas teceram rasgados elogios à execução impecável do evento inaugural por parte da nação sul-americana.

O Paraguai, o 38.º país a acolher uma etapa do WRC, deu uma verdadeira aula de organização de ralis, com zero cancelamentos de especiais, sem atrasos e com uma multidão apaixonada que deixou uma impressão duradoura nas maiores estrelas do campeonato.

“Este rali, para mim, é um dos melhores em que já participei”, declarou Takamoto Katsuta. “Não houve cancelamentos de especiais, nem sequer atrasos; tudo decorreu sem problemas. Havia muito trânsito, mas os organizadores, a polícia e o exército fizeram um trabalho incrível para resolver a situação. Fiquei muito, muito impressionado. O parque de assistência também estava bem concebido e todos se divertiram, o que é muito importante.”

Ott Tänak corroborou estes sentimentos, destacando o quão notável foi o feito para um evento de estreia: “De um modo geral, diria que os organizadores fizeram um trabalho excelente, considerando que é a primeira vez que estão no campeonato com as multidões que tivemos. Não tivemos atrasos nem especiais canceladas. Foi quase uma surpresa, mas definitivamente positiva.”

“Para mim, foi a melhor experiência que tive num rali. A quantidade de fãs, as pessoas”, exclamou Oliver Solberg com entusiasmo. “Ganhámos mais 70.000 seguidores nas redes sociais. Foi absolutamente fantástico — uma experiência incrível.”

Josh McErlean mostrou-se igualmente impressionado: “As pessoas, a atmosfera e a forma como organizaram o rali – penso que muitas pessoas podem aprender a montar um espetáculo como este.”

O empenho do Paraguai foi exemplificado pelo envolvimento direto do Presidente Santiago Peña, incluindo uma memorável volta de “shakedown” com o eventual vencedor, Sébastien Ogier. “É, sem dúvida, um sucesso para uma primeira vez aqui”, refletiu Ogier. “Todas as pessoas estavam muito entusiasmadas com o rali, até mesmo o presidente nos acompanhou durante todo o fim de semana. Na verdade, talvez ele tenha sido o meu amuleto da sorte.”

Grégoire Munster observou que o evento superou muitos ralis já estabelecidos: “A atmosfera que tivemos dos fãs foi incrível e, honestamente, o evento, para uma primeira vez, foi realmente bem organizado – melhor do que alguns eventos de longa data.”