Estreia do Hyundai i20 N Rally2: “uma vitória, e com espaço para melhorar”, diz Andrea Adamo | AutoSport

Jari Huttunen venceu no WRC2, mas sem se livrar de alguns problemas, que afetaram Oliver Solberg ao ponto deste abandonar o Rali de Ypres já na derradeira manhã de prova, depois do novo Hyundai i20 N Rally2 se recusar a pegar devido a um problema elétrico. O jovem sueco tinha construído uma enorme vantagem na categoria WRC2 apesar de ter lutado contra uma falha na direção assistida no seu Hyundai i20 N Rally2, no sábado, mas novo problema de ‘juventude’ do seu carro levou ao abandono.

Ao cabo de 16 troços do Rali de Ypres, havia dois Hyundai i20 N Rally2 na frente do WRC2. Contudo, se juntarmos os RC2, devido aos problemas que tiveram, os dois Hyundai i20 N Rally2 ficaram muito longe dos melhores WRC3.

Na verdade, o que queremos mesmo saber é o que ‘vale’ o novo Hyundai i20 N Rally2, Jari Huttunen disse na conferência de imprensa a uma pergunta do Autosport, que é um bom passo em frente, mas é ainda cedo para tirar conclusões. Andrea Adamo já tinha dito que não fazia sentido esperar que o novo carro chegasse e arrasasse a concorrência. E na verdade, olhando para os RC2, contando com os WRC2 e WRC3 juntos, sabendo que os novos Hyundai não podem estar nesta altura no topo das suas capacidades, porque a concorrência não anda propriamente a dormir, ao cabo de quatro troços, na sexta-feira, o melhor Hyundai i20 N Rally2, o de Oliver Solberg era apenas quinto, a 22.7s de Teemu Suninen. No final do dia, Solberg era segundo a 16.7s do Citroën C3 Rally2 de Yohann Rossel.

Resumindo, é obviamente cedo para tirar conclusões, mas se olharmos para os números antes de vários protagonistas terem problemas, percebemos que o carro tem potencial, mas precisa de trabalho, o que nesta altura é normalíssimo. Daqui a duas ou três provas, já se poderão tirar mais conclusões: “Agradeço ao Jari e ao Oliver pelos seus esforços este fim-de-semana, na estreia do nosso novo Hyundai i20 N Rally2. O objetivo deste rali era aprender e adquirir experiência na estreia competitiva do carro; basicamente dissemos às equipas para não forçar demasiado. Mesmo assim, tivemos um 1-2 com uma grande margem, pelo que não havia necessidade de extrair o máximo desempenho do carro. A vitória no WRC 2 no seu primeiro evento mostra que temos uma boa base, mas o carro ainda não abriu completamente as asas. Foi um fim-de-semana complicado, e por vezes surgem coisas em competição que não se veem nos testes; é por isso que estamos aqui. Saímos com uma vitória, e com espaço para melhorar”, disse o Diretor da Hyundai Motorsport Team, Andrea Adamo.