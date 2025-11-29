“Estou super feliz por dar as boas-vindas a um novo membro no clube dos campeões”, diz Ogier, de Vincent Landais

Nenhum piloto de ralis consegue vitórias e títulos sem alguém muito competente na bacquet do lado direito, e Sébastien Ogier teve em Vincent Landais alguém que deu boa sequência ao trabalho feito durante muitos anos com Julien _Ingrassia.

Aos oito anos, um kartcross oferecido pelo pai acendeu a paixão de Sébastien Ogier pela velocidade – fã de Ayrton Senna, o jovem de Gap trocou pistas de esqui por mecânica. O FPAK Junior Team lá do sítio, em França Rally Jeunes, foi a porta de abertura de Ogier, que não desperdiçou a oportunidade. O programa da FFSA mudou tudo: Ogier venceu a seleção, brilhou nos Peugeot 206 XS e, em 2007, formou dupla com Julien Ingrassia, que o escolheu pelo “temperamento promissor”. Juntos, dominaram o Volant Peugeot saltaram para o JWRC, onde Ogier chocou o mundo ao vencer México e Jordânia na estreia, coroando-se campeão com o Citroën C2 S1600.​

O duo inseparável – Ogier e Ingrassia – ergueu oito títulos mundiais (2013-2018, 2020-2021), pilotando VW, Ford e Toyota com mestria implacável. Mas o nono ceptro, selado na Arábia Saudita, pertence a Vincent Landais, parceiro desde 2022. “Estou superfeliz por dar as boas-vindas a um novo membro no clube dos campeões. O Vincent faz um trabalho fantástico há três anos. Senti mais pressão por ele do que por mim – é uma realização de vida,” confessou Ogier.​ Landais calçou os sapatos de Ingrassia com bravura: “Sou exigente com todos, mas ele é como o ‘irmãozinho’ do Julien – até imita o tom de voz nos onboards! Trouxe sangue fresco ao carro, enquanto o Julien fica no coração para sempre.”