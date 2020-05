‘Estórias’: “O único navegador que fez cinco quilómetros de táxi no Rali de Portugal”

Esta história passou-se no ano de 1978. Nesse ano, corria com o Carlos Torres, com o Ford Escort de Grupo 1 feito pelo David Sutton e que foi tão famosos que, ainda hoje, se perguntarem ao Martin Holmes, ele sabe dizer a sua matrícula [UHM 736 S]. Era um carro com um grande palmarés, tinha ganho várias vezes o Grupo 1 no Mundial [WRC] e, em Portugal, foi Campeão Nacional. Nesse Rali de Portugal, chegámos à noite de Sintra como melhores portugueses e na frente do Grupo 1.

Então, o carro, que nunca deu qualquer problema ao longo da prova, começou de repente a falhar. Parava em plenos troços e, depois, recomeçava, sem razão nenhuma a trabalhar. Mesmo no final da prova, depois do troço de Sintra, a seguir ao final da Rampa da Pena, fazia-se um gancho à esquerda e subia-se para Seteais. Então, o carro decidiu parar aí. Saí, para ir avisar os que vinham atrás, pois a estrada era muito estreita e estava uma noite muito escura. Foi nesse momento que o Ford voltou a pegar e o Carlos arrancou, subida acima.

Surpreendido, fui andando atrás dele, mas quando cheguei ao final da subida, não estava lá carro nenhum! Simplesmente, o Carlos, que era um homem colérico, impulsivo, tinha arrancado e foi a fundo até à nossa assistência, que era em Colares. Então, sem saber o que fazer, sentei-me numa pedra à beira da estrada, à espera… nem eu sei bem de quê. Uns minutos depois, o primeiro carro que apareceu foi um táxi – mandei-o parar e fui de táxi até Colares. Devo ter sido o único navegador que fez cinco quilómetros de táxi no Rali de Portugal! Quanto à avaria, descobriu-se depois que era o depósito de gasolina que, por ter já muito uso, começou a ficar com a espuma interior solta e era ela que, de vez em quando, entupia as tubagens, fazendo o motor deixar de funcionar”, recordou Pedro de Almeida, ex-Diretor do Rali de Portugal.

Pedro de Almeida (3 de março de 1951)

1974 – Rali Internacional TAP (c./João Nabais) – Morris Marina 1.8 TC Coupé – 29º

1976 – Rali de Portugal – Vinho do Porto (c./Giovanni Salvi) – Ford Escort RS 2000 – 7º (3º Português)

1977 – Rali de Portugal – Vinho do Porto (c./Giovanni Salvi) – Ford Escort RS 2000 – 8º (2º Português/1º Gr.1)

1978 – Rali de Portugal – Vinho do Porto (c./Carlos Torres) – Ford Escort RS 2000 – 8º (1º Português/1º Gr.1)

1979 – Rali de Portugal – Vinho do Porto (c./Carlos Torres) – Ford Escort RS 2000 – 5º (1º Português/1º Gr.1/3)

1981 – Rali de Portugal – Vinho do Porto (c./Mário Silva) – Ford Escort RS 2000 – 12º (5º Português/3º Gr.1/3)

1983 – Rali de Portugal – Vinho do Porto (c./Francisco Romãozinho) – Citroën Visa – Abandono