‘Estórias’ do Rali de Portugal: Meio Porsche, meio Alpine

Falando em protótipos, que nome se dá a um cruzamento entre um Alpine Renault e um Porsche 911? A resposta é Alpinche! A ideia partiu do piloto galego Estanislao Reverter, que ambicionava criar um carro único, juntando as vantagens de ambos os modelos. O chassis, bem como grande parte da carroçaria eram Alpine, ajustados para receber os elementos mecânicos do 911. Reverter alinhou com o seu Alpinche no TAP de 72, mas o curioso modelo laranja, com o número 62, não foi feliz, tendo desistido logo no primeiro troço, em Ruivães.