‘Estórias’ do Rali de Portugal: A estranha morte da Lousã

Infelizmente, como aconteceu em tantas outras provas, também o Rali de Portugal ficou marcado por diversos acidentes fatais. Se o da fatídica manhã de Sintra de 1986 se tornou o mais badalado por todas as razões conhecidas e acontecimentos que ajudou a precipitar, outros houve que deixaram algumas interrogações. Foi o caso do estranho acidente da dupla portuguesa Augusto Mendes e Vítor Bento no troço da Lousã na edição de 1989.

Aparentemente, o Opel Kadett GSI da dupla portuguesa teve uma ligeira saída de estrada e ficou pendurado numa ravina, numa situação de ‘cai-não-cai’ para o abismo. E é a partir daqui que as informações divergem pois, na altura, houve quem garantisse que o piloto já tinha os cintos desapertados e com o balanço do carro, quando tentava sair, acabou por precipitar o Kadett na ravina, perdendo a vida na sequência da queda abrupta sendo encontrado já sem vida fora da viatura, enquanto o seu navegador, por ter os cintos ainda apertados, apenas terá fraturado um pé.

Volvidos poucos anos surgiu uma versão muito mais recambolesca e digna de qualquer filme de Hollywood que apontava para que, na altura, o piloto, que aparentemente tinha problemas com a justiça, tivesse conseguido sair atempadamente do carro antes deste mergulhar no precipício ou que o carro tivesse chegado mesmo a cair precipício abaixo mas que o piloto tivesse saído ileso e aproveitado a situação para escapar do local, sendo que, num ou noutro caso, o cadáver encontrado não teria sido o seu! Seja qual for o ponto de vista, há gente com muita imaginação…