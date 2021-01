Esteban Ocon: “Os pilotos de ralis têm ‘toma***’ de chumbo”

O piloto da Alpine na Fórmula 1 Esteban Ocon esteve presente no rali de Monte Carlo, onde pilotou um Alpine A110s nas primeiras duas especiais da ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Depois de Carlos Sainz ter feito o mesmo num Renault Megane R.S. em 2018 (VEJA AQUI), Ocon revelou ao autosport.com, após fazer as duas especiais, que “foi muito divertido e gostei muito destas estradas. Para a primeira experiência em rali, não foi nada fácil”.

“Mas, sim, fui muito giro. Fui-me sentido cada vez mais confortável. Há sempre partes difíceis , muitas mudanças de aderência, muito diferente do que eu estou habituada. Precisas de ouvir o navegador, algo que também não é fácil”, acrescentou Ocon.

“Os pilotos de rali são heróis. Vi alguns onboards e aquilo é muito rápido, mas quando vez o Ogier, aquilo está tudo controlado. Quando estás a pilotar, é tudo estreito e difícil. É muito difícil e tiro o meu chapéu. Os pilotos de ralis têm tomates de chumbo”, finalizou Ocon.