Esteban Ocon no Monte Carlo com o Alpine A110S

Esteban Ocon, piloto da Alpine na Fórmula 1 vai disputar os dois primeiros troços do Rali de Monte Carlo no Alpine A110S, o R-GT da marca, numa operação de marketing, como demonstração. O francês fará uma teste privado amanhã de manhã, quinta-feira, para se familiarizar com o A110S, disputando depois os troços de Saint-Disdier a Corps e Saint-Bonnet le froid: “Esta é uma oportunidade fantástica e mal posso esperar para experimentar A110S no Rali de Monte-Carlo pela primeira vez. É um evento lendário, uma jóia no calendário do automobilismo e sei como será especial fazer parte disso. Estou ansioso por conduzir o belo Alpine A110S. Tive o meu primeiro contacto com o carro no Nordschleife em outubro. É muito confortável e ágil, nasceu para este tipo de desafio com os ganchos apertados e do Monte Carlo”.