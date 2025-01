Estatísticas do WRC: WRC2, WRC3, S2000, Grupo N ou FIA Júnior

Estatísticas, WRC2, WRC3, S2000, Grupo N, FIA Júnior,

As competições de apoio às classes principais do WRC, WRC2, WRC3, S2000 Grupo N ou FIA Júnior têm efeitos distintos no topo da hierarquia em termos de pilotos, sendo que os verdadeiramente bons, ‘saltaram’ de imediato dos Juniores para o estrelato

WRC2

Desde 2013, o WRC2 tem destacado pilotos talentosos de várias nacionalidades, com maior domínio da Skoda. Kalle Rovanpera é melhor exemplo de um piloto que se estabeleceu no pináculo dos ralis, e já léva dois títulos mundiais, mas é caso único, pois nem todos os vencedores do WRC2 conseguiram estabelecer-se no WRC1, muito menos brilhar.

WRC3

Focado em talentos emergentes, mesmo os mais antigos, nenhum deles se estabeleceu na classe principal a tempo inteiro. Mas isso diz mais de como está essa classe principal do que da qualidade dos jovens pilotos…

S2000

Apesar da sua curta duração, este campeonato produziu pilotos de topo para o WRC.

Taça FIA Produção/Mundial de Grupo N

Iniciada em 1987, destacou dois pilotos portugueses, como Rui Madeira, vencedor em 1995 e Armindo Araújo (bicampeão, em 2009 e 2010).

Mundial FIA Júnior

Desde 2001, esta foi a competição que ‘deu’ mais e melhores pilotos ao WRC, revelando grandes nomes como Sebastien Loeb e Ogier, os expoentes máximos, mas não só: por exemplo Dani Sordo, Craig Breen, Elfyn Evans e Sami Pajari.