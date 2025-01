Estatísticas do WRC: Lancia domina nos Construtores

A Lancia continua a ser a marca mais bem-sucedida na história do Mundial de Ralis, com 10 títulos de Construtores, o último deles em 1992, o que diz bem do que foi o percurso da Lancia desde que venceu pela primeira vez em 1972, quando ainda Campeonato Internacional de Marcas, que começou em 1970 e só em 1973 passou a ser Campeonato do Mundo de Ralis da FIA para Construtores.

A Citroën e a Toyota são as segundas marcas com mais títulos, bem longe das restantes, numa lista com 14 marcas, cujo palmarés pode ver em baixo.